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Назван утренний напиток, который предотвращает рак
01.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Напитки с кофеином помогают остановить старение мозга, а также защищают от рака и цирроза печени.
К таким выводам пришли учёные после исследования, которое длилось более четырёх лет.
Эксперименты на грызунах показали, что кофеин блокирует рецептор А2А. Именно он влияет на старение мозга, что вызывает проблемы с памятью.
Помимо этого, ежедневное употребление кофе очень полезно как для печени, так и для желчного пузыря.
Что касается кофе без сливок и сахара, то оно помогает лучше контролировать уровень глюкозы в крови.
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Напитки с кофеином помогают остановить старение мозга, а также защищают от рака и цирроза печени. К таким выводам пришли учёные после исследования, которое длилось...
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