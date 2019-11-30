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Назван утренний напиток, который предотвращает рак

01.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Назван утренний напиток, который предотвращает рак

Напитки с кофеином помогают остановить старение мозга, а также защищают от рака и цирроза печени.

К таким выводам пришли учёные после исследования, которое длилось более четырёх лет. 

Эксперименты на грызунах показали, что кофеин блокирует рецептор А2А. Именно он влияет на старение мозга, что вызывает проблемы с памятью. 

Помимо этого, ежедневное употребление кофе очень полезно как для печени, так и для желчного пузыря. Напиток способен защитить от рака и цирроза печени. А вот потребление трёх чашек кофе в день, по мнению европейских учёных, снижает риск смерти. Особенно это касается болезней кровообращения и пищеварения.

Что касается кофе без сливок и сахара, то оно помогает лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

ont.by
 
 
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Напитки с кофеином помогают остановить старение мозга, а также защищают от рака и цирроза печени. К таким выводам пришли учёные после исследования, которое длилось...
 
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