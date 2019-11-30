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Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

01.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

Оригинальную сувенирную коллекцию из стекла и хрусталя в преддверии Нового года выпустили на ОАО «Стеклозавод «Неман» в Березовке.

Чтобы «задобрить» металлическую крысу (наступающий год по восточному календарю пройдет под этим знаком), художники разработали серию забавных сувениров в виде символа 2020 года. Крысы и мышки мультяшные, в мешочке, на яблоке, хрустальные, в виде рюмки – на любой вкус и цвет!

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

– Коллекция запущена в производство с октября, – рассказывает главный художник предприятия Сергей Шетик. – Сувенирные крысы и мыши в прозрачном и цветном стекле и хрустале, выполненные в разных техниках, уже поступили в торговую сеть страны и радуют покупателей.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке


… Гута. Сердце завода. Жарко. Именно здесь рождаются декоративные изделия из стекла. Над созданием сувенирной продукции «колдует» бригада Юрия Лейтара. Талантливый мастер–отдельщик, его помощник выдувальщик Владимир Жигалко и наборщик Ирина Кулеш – словно единый организм: все операции выверены, точны, аккуратны. 15 минут отточенных манипуляций, и из податливой смеси, разогретой в печи-кукушке до 800 градусов, рождается  стеклянная фигурка забавного крысенка.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

 Готово! – показывает Юрий результат совместного творчества.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

Юрий Лейтар более пятнадцати лет работает на стеклозаводе. Талантливый мастер-самоучка не учился на художника, но каждый Новый год предлагает собственные идеи сувенирной продукции, которые на предприятии быстро и с удовольствием внедряют.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

– Мне нравятся мультяшные герои, – улыбается Юрий. – А после рождения дочки (ей 2,5 года) идей стало еще больше. Крыса, мышь – грызуны, которые в натуральном виде вряд ли вызовут умиление, а вот их забавные мультяшные варианты – непременно.

В смену Юрий Лейтор и его команда делают 45-60 крыс и мышей из стекла: бесцветных и цветных, разных по размерам и дизайну. Двух одинаковых сувениров не сыщешь, потому, что это — ручная работа.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

А для любителей хрусталя талантливый молодой художник Евгений Латушко, который два с половиной года работает в отделе главного художника после окончания Белорусской государственной академии искусств, разработал сувенир хрустальной крысы. Хрустальная крыса пользуется спросом у изысканных покупателей, ценящих дорогую посуду и оригинальные сувениры.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

Не первый год к зимним праздникам на стеклозаводе выпускают стаканы, фужеры, графины и кружки на новогоднюю тематику, сувениры в виде елки, Деда Мороза, Снегурочки, снеговика. Отдел главного художника — а это небольшая группа художников разных возрастов и почерков — держат руку на пульсе и, сохраняя наработки художественной школы прошлого, экспериментируют и удивляют.

Ежегодно мы разрабатываем около двухсот новых видов изделий, — рассказывает главный художник Сергей Шетик. – Нынче повышенным спросом пользуется цветной и комбинированный хрусталь, вновь вошедший в моду. К празднику разработали емкостные стеклянные и хрустальные бокалы объемом от 350 миллилитров до литра. Среди новинок этого года — стаканы для виски и штоф, выполненные «под наклоном».

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

В фирменном магазине ОАО «Стеклозавод «Неман» в  Березовке глаза разбегаются! Гости из Дятлово, Лиды, Гродно выбирают подарки и сувениры к Новому году. Обмениваются впечатлениями, нахваливают. Продавец Татьяна Чилек консультирует и дает грамотные советы каждому. Без покупки отсюда точно не уйдешь.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

 В нашем магазине представлены около двух тысяч наименований изделий из фирменного хрусталя и стекла, — рассказывает Татьяна. – Для сервировки стола и оформления интерьера, оригинальные сувениры и подарочные наборы, эксклюзивные изделия из цветного стекла и цветного хрусталя. Каждый находит свое. А туристы, приезжающие с экскурсиями на стеклозавод, с удовольствием увозят фигурки крыс и мышей, елочек и снеговиков.

Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке
Стеклянные крысы, мыши, елки… Символ 2020 года выпустили на стеклозаводе в Березовке

Сказка, созданная березовскими стекловарами, дарит настроение праздника людям в разных уголках Беларуси. Под перезвон «неманских» фужеров встречали Новый год наши бабушки и мамы, встречаем мы сами и, не сомневаюсь, будут встречать наши дети и внуки. Потому что все, что делают на предприятии с более чем 130-летней историей стекловарения, делают с душой и для души.

Алла БИБИКОВА
Фото: автора, с сайта ОАО «Стеклозавод «Неман»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Оригинальную сувенирную коллекцию из стекла и хрусталя в преддверии Нового года выпустили на ОАО «Стеклозавод «Неман» в Березовке. Чтобы «задобрить»...
 
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