Прохожий спас троих детей, которые провалились под лед на озере в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент случился 1 декабря около 14.30. Два мальчика и одна девочка 6-8 лет вышли на первый лед Светивовского озера. Лед под ногами детей провалился и они оказались в воде.





Очевидцем случившего стал случайный прохожий, он бросился на помощь и вытащил детей из холодной воды. ЧП произошло в Северном микрорайоне.

Примерно в 14.30 1 декабря два мальчика и девочка 6–8 лет вышли на первый лед Светиловского озера. Лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде. Очевидцем случившего стал житель города Егор Ващилко. Он сразу бросился на помощь и вытащил ребят из холодной воды.

– Потом подоспели другие люди и повели детей домой, – рассказал Intex-press Егор. – Меня удивляет, почему нет спасателей или МЧС на водоемах, входящих в черту города.





Фото: Егор ВАЩИЛКО





Фото: Егор ВАЩИЛКО