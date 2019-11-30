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Прохожий спас троих детей, которые провалились под лед на озере в Барановичах
01.12.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент случился 1 декабря около 14.30. Два мальчика и одна девочка 6-8 лет вышли на первый лед Светивовского озера. Лед под ногами детей провалился и они оказались в воде.
Очевидцем случившего стал случайный прохожий, он бросился на помощь и вытащил детей из холодной воды. ЧП произошло в Северном микрорайоне.
Примерно в 14.30 1 декабря два мальчика и девочка 6–8 лет вышли на первый лед Светиловского озера. Лед под ногами детей провалился, и они оказались в воде. Очевидцем случившего стал житель города Егор Ващилко. Он сразу бросился на помощь и вытащил ребят из холодной воды.
– Потом подоспели другие люди и повели детей домой, – рассказал Intex-press Егор. – Меня удивляет, почему нет спасателей или
Фото: Егор ВАЩИЛКО
Фото: Егор ВАЩИЛКО
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Инцидент случился 1 декабря около 14.30 . Два мальчика и одна девочка 6-8 лет вышли на первый лед Светивовского озера. Лед под ногами детей провалился и они оказались...
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