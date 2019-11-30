ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор на отдельные месяцы

01.12.2019 20:39 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор только на отдельные месяцы, сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор на отдельные месяцы

Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. "Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас. Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период, предоставили право оплачивать этот сбор на минимальный срок - 1 месяц", - сказал Максим Ермолович.

Дорожный сбор, как предполагается, не будет завязан на прохождение техосмотра автомобиля. С другой стороны государство усиливает контроль за его уплатой.

В качестве альтернативного варианта рассматривается включение финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов или введение какого-то дополнительного налога на топливо. "Пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение", - отметил министр.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор только на отдельные месяцы, сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика