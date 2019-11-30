Заработная плата работников бюджетной сферы в 2020 году будет расти опережающими темпами - Ермолович

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Заработная плата работников бюджетной сферы в 2020 году будет расти опережающими темпами, сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.





"Мы фактически приближаемся к показателю 80% (к средней зарплате по стране. - Прим. БЕЛТА) на конец года. По многим областям показатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это соотношение значительно ниже. В целом это влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть очень близко к 80% на конец текущего года", - сказал Максим Ермолович.

По словам министра, только ускоренный рост заработной платы в экономике не позволил выйти на целевое соотношение, но это будет сделано в следующем году. "Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам нужно делать более быстрый шаг", - добавил он.

Кроме того, на следующий год заложен беспрецедентный объем средств на поддержку ФСЗН - почти Br2 млрд, из них около миллиарда - на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий. Это позволит решить задачу по поддержанию уровня трудовых пенсий не ниже 40% от зарплат по экономике.

Касательно сроков повышения зарплат бюджетникам и пенсий, обсуждаются различные варианты. "Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Я думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производиться это повышение", - резюмировал он.