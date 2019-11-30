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Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До Нового года осталось всего-ничего – месяц. И если вы еще не зарядились праздничным настроением, добро пожаловать в крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс Dana Mall. Здесь торжественно и красочно зажглись огни красивой новогодней елки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Увидеть яркое шоу собралось огромное количество людей. Так начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников от компании Dana Holdings.
Впереди еще встреча с Дедом Морозом и подарки ребятам от сказочного героя. Подробности – в репортаже Виктории Ходосок.
Как же не поверить в чудо? Увидев такую волшебную сказку от Dana Holdings, даже любой взрослый почувствует себя ребенком. Главное здесь – впечатления: вас отправляют в далекое путешествие из атриума торгового центра поближе к ледникам, где танцую белые медведи, моржи и олени. К веселой компании присоединяется и поющее трио. Еще в 2018 году в этих голосистых многие влюбились до безумия. Ну, где такое еще увидишь?
Сказочно красиво. Я первый раз такое вижу. Дети оторваться не могут. Дети в восхищении. Оторваться не можем.
Очень красиво. В этом году, по-моему, красивее всего.
Хорошо, что вот такие представления делают. Смотрите, сколько здесь детей. Им нравится. Их не оттянуть.
Королева, конечно, елка, словно вырастающая из айсберга. Срывает шквал аплодисментов. Ее ослепительная красота – в деталях: сверкающей верхушке под самым куполом атриума и переливающихся в цвете софитов новогодних шарах. Оторвать глаза сложно.
А еще по декорациям елки легко можно изучать фауну Приполярья.
Очень нравится елка здесь. Второй год подряд мы приходим сюда с ребенком. Замечательная атмосфера. Очень красиво.
Зарядились новогодним настроением. Елка красивая, очень красивые звери. Ребенку очень нравится.
Атмосферу праздника торговому центру придают и фотозоны. Зачем вам тратиться на дорогие студии, приходите в Dana Mall – здесь новогодние декорации бесплатные. А рядом с одной из фотозон для посетителей сюрприз: мастерская Деда Мороза – Полярная станция. Здесь ребят узнают все о глобальном потеплении и придумают, как спасти дом волшебника.
Елена Кебец, руководитель проекта компании «Dana Holdings»:
Можно приносить свои письма с идеями о том, как спасти дом Дедушки Мороза, как помочь нашей планете. И оставлять там же на третьем этаже на островке детского творчества «Пальчики». А 15 декабря всех ребят мы приглашаем на детскую елку.
Нас посетит Дед Мороз из Беловежской пущи, который расскажет, как помогают идеи ребят справляться с проблемой глобального потепления.
А еще опытные педагоги займут ребенка чем-то полезным. Например, лепкой из пластилина.
Это подарочек моей маме. Это было не трудно, это было легко. Мне понравилось то, что я сделала.
Если вдруг вы пропустили красочное шоу – не переживайте. Приходите 15 декабря в Dana Mall на еще один большой праздник с хороводом и на встречу с Дедом Морозом. Он, кончено, приедет не с пустыми руками, а большим мешком подарков.
*На правах рекламы
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Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?
Новости Беларуси. До Нового года осталось всего-ничего – месяц. И если вы еще не зарядились праздничным настроением, добро пожаловать в крупнейший в стране...
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