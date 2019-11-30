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Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

01.12.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стало известно о планах властей по расширению безвизового режима. В частности, на областные аэропорты и наземные пункты пропуска. Сейчас без визы можно въехать в нашу страну через Национальный аэропорт «Минск», а также частично «по земле»  в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Недавний указ под номером 300 объединил и расширил эти две безвизовые зоны. Теперь туда входят территории Бреста и Гродно, а также Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Лидского, Свислочского, Щучинского районов.

Тем же самым документом иностранным туристам даны дополнительные возможности – посещать без виз и другие районы Брестской и Гродненской областей в составе организованных групп при следовании по маршруту туристического путешествия.

Как это работает? Материал Кристины Протосовицкой.

Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

Безвиз будут расширять. На этой неделе прозвучало заявление, что вполне возможно к режиму, свободному от виз, присоединятся региональные аэропорты и погранпереходы. Опыт Гродно и Бреста доказывает: открываться миру – дело не только полезное и нужное, но и прибыльное. А тем временем где-то продолжают заманивать туристов по старинке – «сарафанное радио» доведет туда, куда не дошел безвиз.

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Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Беларуси:
Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.

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Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма:
Мы рассчитываем, что с объединением турзон и их расширением туристы смогут пребывать дольше, потому что гораздо больше территория охвата и осмотра достопримечательностей. Прошедшая недавно выставка в Варшаве, где Беларусь участвовала со своим стендом, видим интерес польских граждан. Мы презентовали новые маршруты с учетом расширения безвизовой территории и мы видим, что уже в следующем сезоне поляки поедут по новым маршрутам.

Безвиз как импульс. Насколько туристический потенциал меняет города Беларуси?

Расширить периметр безвиза или вовсе распространить на всю страну? Вопрос открытый. А для территорий Гродненской и Брестской областей уже найден компромисс. По новому указу регионы для групповых посещений туристов открываются целиком. А увеличение срока пребывания до 15 дней позволит добраться до самых отдаленных уголков.

Люди в материале: Дмитрий Крутой, Виталий Грицевич
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На неделе стало известно о планах властей по расширению безвизового режима. В частности, на областные аэропорты и наземные пункты пропуска....
 
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