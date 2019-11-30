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Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От безвизового Бреста – точки выезда – до места, где нас встретила лодка – 300 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не каждый путешественник, который только открывает для себя Беларусь, отважится на такой «марш-бросок» по Средней Припяти. Туристический комплекс как остров полностью окружен водой – рекой и болотом. При строительстве ориентировались на иностранцев – поляков, литовцев, немцев. Но заинтресовались и белорусы.
Евгений Кулеш, заместитель управляющего туристического комплекса:
Находчивые полешуки умудряются продавать даже природное явление – весенний белорусский паводок.
На фото видно, как весной приходит вода. Но она не пугает наших туристов, а наоборот привлекает.
Вода здесь поднимается на три с половиной метра. Основное здание приподнято на каменных сваях, как в Венеции, чтобы избежать подтопления.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На безвизовых туристов на Полесье рассчитывать не приходится – их маршруты пролегают западнее. Зато в помощь «сарафанное радио».
Европейцы едут сюда наугад – в поисках нетронутой природы. А когда вместе с ней находят и достойный сервис, на один свой положительный отзыв привозят десятерых знакомых.
Алексей Михлюк, владелец агроусадьбы:
Их называют «легкими Европы», а еще сокровищницей белорусской природы. Два года назад в деревеньке Кошара в считанных метрах от полесской Амазонии – реки Львы и топей Ольманских болот – появился «остров цивилизации». Здесь обогреют, накормят, организуют охоту, сплав или рыбалку. Одним словом отнесутся «как к своему», что в характере местных.
Алексей Михлюк:
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Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом
Новости Беларуси. От безвизового Бреста – точки выезда – до места, где нас встретила лодка – 300 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не каждый...
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