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5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туристический импульс от безвиза почувствовали и на Пине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только за последний год на главной «пешеходке» Пинска открыли 5 новых заведений. В планах сделать историческую улицу интерактивной.
Каждое здание «заговорит» с туристом на его родном языке с помощью технологий.
Сергей Владимиров, заведующий сектором спорта и туризма Пинского горисполкома:
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5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?
Новости Беларуси. Туристический импульс от безвиза почувствовали и на Пине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только за последний год на главной «пешеходке»...
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