|
«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для этого регионам не всегда нужна даже инфраструктура.
Иностранцы платят брестчанам за то, что те их пугают до полусмерти.
В заброшенном профилактории восьмидесятых годов проводят квесты. За последние месяцы приток иностранцев увеличился – подсказки и таблички перевели на английский.
Шинат приехал с друзьями из Индии. Молодые люди учатся на врачей.
Монделье Шинат, турист (Индия):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)