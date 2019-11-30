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«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

01.12.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

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«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

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«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте

Монделье Шинат, турист (Индия):
Мы не первые, кто презжает именно сюда. Нам сказали, что это захватывающе. Мы хотели удивить нашего друга. У него день рождения. Мы подготовили такой «пугающий» подарок. Утром были в крепости. Увидели монумент и церковь. Брест очень красивый. Мы счастливы, что проделали это путешествие.

Люди в материале: Монделье Шинат
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня стратегия белорусской власти – дать возможность заработать на сфере услуг всем областям страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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