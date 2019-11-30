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Для белорусов снизят пошлину за перевес посылок из-за границы. Для кого урежут лимиты на «бандероли»?
Источник материала: Tut.by
В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с 2020 года
Сократят ли пошлину за перевес товаров при провозе через границу?
— Нет. Она по-прежнему будет составлять 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Дополнительно также взимается таможенный сбор в 10 рублей.
Хочу привезти пластиковые окна из-за границы. Надо ли платить пошлину?
«Впервые в этом году собираюсь съездить в Украину и приобрести окно из пластмассы для остекления балкона (вес 42 кг, стоимость порядка 200 евро в эквиваленте). Подскажите, нужно ли будет его декларировать и платить таможенные платежи, если да — сколько?» —
Пошлину придется заплатить, она составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Поэтому за перевес пластиковых окон придется заплатить пошлину в 168 евро (200 евро*30%=60 евро, но не менее 42 кг*4 евро = 168 евро).
Напомним, сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.
При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов, независимо от количества поездок за рубеж. К этой сумме нужно добавить 10 рублей сбора за таможенные операции.
При этом в некоторых ситуациях таможенную пошлину
Пересмотрят ли с Нового года лимиты на посылки из-за границы как в остальных странах ЕАЭС?
— Только для некоторых белорусов намерены с января 2020 года пересмотреть лимиты на посылки. Напомним, в нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка
Но «бандероли» в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут получать те, кто страдает определенными заболеваниями. Для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).
Информации о планах пересмотреть в Беларуси лимиты на посылки из-за границы для других категорий населения на сегодня нет.
Напомним, в странах ЕАЭС с 1 января 2020 года
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Для белорусов снизят пошлину за перевес посылок из-за границы. Для кого урежут лимиты на «бандероли»?
Сократят ли пошлину в 2020 году в Беларуси таможенную пошлину за перевес товаров при провозе через границу? И для кого намерены урезать лимиты на посылки из-за...
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