Андрей Дмитриев о президентских выборах: Самая большая угроза – нерегистрация демократических кандидатов

Возможен ли единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2020? Какую стратегию выбрала «Говори правду»? Какая самая большая угроза предстоящей кампании?





В кулуарах «Белорусский партизан» пообщался с сопредседателем «Говори правду» Андреем Дмитриевым.





- Я в этом не уверен, я буду даже рад, если какая-то часть оппозиции действительно дойдет до одной фигуры. «Говори правду» приветствует такую возможность, просто мы не собираемся в этом участвовать. Как я понимаю, не собирается в выдвижении и выборах единого кандидата участвовать и Статкевич.





Второй момент: опыт – сын ошибок трудных. Многие говорят о едином кандидате, но им просто не хватает смелости со старта сказать: мы в нем не заинтересованы. И они начинают рисовать фиги в воздухе: пускай народ определится, нет фигуры, которая бы поддерживалась большинством. Речи такие, словно мы не авторитарной стране живем, а в демократии со СМИ и телевизором в каждом доме: иди – выступай. Все эти па, все пируэты, которые вытворяют те, кто не хочет единого, но боится в том признаться, вредны. Хотите единого (пусть даже не единого, а того, кто будет представлять вас и ваших избирателей) – отлично, кандидат «Говори правду» будет общаться, и мы не будем атаковать никакого демократического кандидата. Но у «Говори правду» будет свой кандидат на этих выборах, как было двое выборов до этого, и мы будем рады, если нас решат поддержать. Но мы не собираемся вступать ни с кем в переговоры о снятиях, праймериз – это не в интересах избирателей, которых сегодня представляем мы.





- Известны ли уже наиболее вероятные кандидаты от «Говори правду»?





- Есть внутреннее решение нашей организации (его мы не будем озвучивать до середины января), потому что сегодняшний Форум новых людей – конец одной избирательной кампании и начало другой кампании. Мы показываем: не кто, а что, о чем предстоящая президентская кампания – про людей, про справедливость для каждого, а не для избранных.





- Какая альтернатива единому кандидату? Какую стратегию вы выбрали на президентскую кампанию?





- Если даже все демократические силы, в том числе и Статкевич, объединятся и выдвинут единого кандидата – мы только за. Но нашим избирателям, которых мы представляем, очень важно, чтобы мы говорили именно про их интересы. А интересы какие? Справедливость на местах, это чтобы здравоохранении было не хуже, чем в Минске, чтобы во дворах был порядок, а люди сами распоряжались деньгами, которые остаются на местах. Мы будем говорить о том, чтобы у белорусов в Беларуси прав было не меньше, чем у китай в, и прав было не меньше, чем дают китайцам. Мы не будем атаковать никакого демократического кандидата, а постараемся вовлечь в политику максимальное число новых людей, что мы и делаем на Форуме новых людей.









- То есть, стратегия 2020 года – не победа?





- Конечно, стратегия 2020 года – победа. Только если мы с вами снимем розовые очки, опустимся на землю, оглядимся вокруг, мы поймем, что победа на президентских выборах будет состоять в том, чтобы хотя демократические кандидаты были зарегистрированы. «Говори правду» - единственная из демсил, которая и в 2018 году, и в 2019 году говорила: ни в местных советах, ни в парламенте не будет альтернативы, в то время как все остальные рассказывали, что власть пропустит в местные советы 30 человек, и 5 – в парламент. Теперь мы говорим вам: не будет зарегистрированных демкандидатов, если мы сейчас не начнем об этом говорить. И победой будет регистрация кандидата, представляющая интересы той части общества, которая лишена сегодня представительства. Если власть будет вынуждена делать то, что будет говорить зарегистрированный кандидат, это тоже станет победой. Потому что выборы – это не только день выборов, это то, что мы сможем делать с обществом после выборов. У нас будет меньше возможностей влиять на ситуацию, как в 201 году, когда вся страна оказалась под колпаком силовиков, или у нас будет больше возможностей и мы сможем свободнее дышать, чувствуя, что страна движется вперед. Вот это будет победой.





- По какому сценарию может пройти президентская кампания-2020?





- Представьте себе 2010 год, только на площадь вышли не 50 тысяч человек, а 300-500, как в 2001 году. А последствия хуже, чем в 2010 году. Сегодня я вижу такую угрозу: слишком много сил вовне Беларуси и внутри Беларуси, которые были бы не против изоляции страны, которые в этой мутной воде поймают свою золотую рыбку. «Говори правду», наоборот, выступает за развитие диалога и с Европой, и с Америкой, и с Россией, за повышение роли общества в принятии решений и за то, чтобы мы наконец заговорили про справедливость для простых людей.





- Речь идет о российской угрозе?





- С любой стороны. Возможна комбинация интересов самых разных групп, которые между собой даже не договариваются, групп, заинтересованных в том, чтобы Беларусь оказалась под санкциями, в изоляции. Такие группы есть и в оппозиции, и во власти, и вовне – как с запада, так и с востока. Мы считаем, что это пойдет только во вред обществу, во вред нашим избирателям. Нам нужно, чтобы после выборов наши возможности увеличились, чтобы общество стало сильнее. Это будет победой.







