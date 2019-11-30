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Анна Канопацкая: «Руководство ОГП окончательно себя дискредитирует»

01.12.2019 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня стало известно, что депутата Палаты представителей Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданско партии.



Уже экс-член ОГП Анна Канопацкая сейчас находится в дороге за пределами Беларуси. Связь с ней не очень хорошая, но «Белорусскому партизану» удалось получить от нее короткий комментарий по поводу скандального решения политсовета ОГП.

-- Печальное зрелище, -- говорит Анна Канопацкая. -- Незаконными решениями руководство ОГП окончательно себя дискредитирует.
 
 
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Сегодня стало известно, что депутата Палаты представителей Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданско партии.
 
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