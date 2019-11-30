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В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

01.12.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Озимые во власти небесной канцелярии. Они могут выстоять в мороз от 14 до 23 градусов, в зависимости от культуры. Но без снежного покрова погибнут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Сейчас посмотрим, какая у нас корневая система.

Владимир, кажется, знает здесь каждый стебелек (мужчина работает с 1997 года). Полного вымерзания озимых даже в бесснежную зиму за свою практику не встречал. Кстати, в Беларуси теперь четыре климатические зоны. Если раньше наиболее холодная зона занимала около 40 % нашей страны, то теперь – где-то 10 %. А вот в относительно новой – четвертой – годовая сумма температур выше 10°C. Свой урожай винограда, арбузов и дынь здесь не в диковинку.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Владимир Шевчук, начальник отдела растениеводства, механизации и охраны труда:
Раньше в Беларуси были три климатические зоны. В связи с этим самое главное в наших условиях – это сохранить влагу. На протяжении нескольких лет за исключением прошлого года снежный покров был недостаточным, и озимые выходили из зимовки очень сложно.

Проблемы с озимыми, которые могут произойти – это вымерзание, выпревание или разрывы корневой системы (тоже с морозами все связано).

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Появилась не только новая климатическая зона, но и рыба.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Черноморские виды рыб потихонечку поднимаются по рекам, по Днепру к нам в Беларусь. И вот таких видов уже восемь штук поднялось из Черного моря. Из них пять бычков. Раньше мы знали только бычки в томате черноморские, а сейчас черноморские бычки у нас в Беларуси обитают. Та же самая килька – вот она у нас в Беларуси.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Люди в материале: Владимир Шевчук, Виктор Ризевский
 
 
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Новости Беларуси. Озимые во власти небесной канцелярии. Они могут выстоять в мороз от 14 до 23 градусов, в зависимости от культуры. Но без снежного покрова погибнут,...
 
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