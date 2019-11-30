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Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

01.12.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осень, уж согласитесь, с погодой нам угодила. Да так, что три дня назад в Брестской области зацвела алыча, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

В народе говорят: чем больше в ноябре теплых дней, тем суровее будет зима. А метеорологи оперируют фактами. В последние 30 лет столбик термометра держит курс на повышение. Как бы это парадоксально ни звучало, зима потеплела на целых 2 градуса. А больше всех отличился январь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменения климата Белгидромета:
В январе именно отмечаются периоды аномально теплой погоды, когда максимальные суточные температуры могут достигать +10ºС и выше. Такие периоды у нас отмечаются в среднем каждые два-три года. Они имеют продолжительность где-то 7-8 дней.

Любое изменение климата, тем более такое быстрое, оказывает свое негативное влияние. В связи с ростом температур уменьшается период залегания снежного покрова, что негативно сказывается также и на сельском хозяйстве.

Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

Люди в материале: Наталья Клевец
 
 
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Новости Беларуси. Осень, уж согласитесь, с погодой нам угодила. Да так, что три дня назад в Брестской области зацвела алыча, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В...
 
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