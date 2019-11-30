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Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

01.12.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одночасье минчанин Роман Любин разрубил узы брака и начал жизнь за колючей проволокой. Мужчине 39 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

Он осужденный Волковысской колонии строгого режима. Рецидивист, это уже третий срок. Если вначале сидел за кражи год-два, то в этот раз осужден почти на 8 лет за хранение и распространение наркотиков. Его история жизни как поворот не туда: из большого спорта в наркоманы.

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

В 20 лет подсел на «дурь»: ночные клубы, плохая компания, экстази. А потом травма, прощай спорт и здравствуй жизнь «под кайфом». И вроде понимал, что из наркотического омута надо выбираться, но ломка твердила обратное, а доза требовала денег.

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

Роман Любин, осужденный исправительной колонии № 11 Волковыска:
Просто изготавливали дома наркотики. Как такового распространения не было. Собралась компания людей, которые друг друга давно знают. Каждый из них употреблял наркотики. Мне дали восемь лет – это очень много по меркам вообще жизни. Само законодательство – не скажу, что мне что-то надо. Но к следствию надо подходить очень скрупулезно.

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

В то же время Роман считает, что, если бы его не посадили, то, наверное, он бы уже умер либо от передозировки, либо из-за проблем со здоровьем.

Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

Срок Романа на исходе, уже вскоре досрочное освобождение за хорошее поведение. А ведь сценарий мог быть другим: последним и без послесловия.

Люди в материале: Роман Любин
 
 
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Новости Беларуси. В одночасье минчанин Роман Любин разрубил узы брака и начал жизнь за колючей проволокой. Мужчине 39 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он...
 
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