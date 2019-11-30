ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

01.12.2019 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Справедливое отношение. Этот принцип положен в основу государственной политики в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Не буду лукавить и говорить, что ему подчинены абсолютно все решения. Но если тщательно проанализировать, то сбой происходит отнюдь не на системном уровне – дело скорее в так называемом человеческом факторе.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Но ведь тот же самый человеческий фактор – это словосочетание не только с негативной коннотацией. Именно индивидуальный подход зачастую помогает принять единственно верное решение, когда речь идет о судьбе человека. И особенно о судьбе молодого человека. Не дать слабину, но и не загубить.

По поручению Президента, в стране рассматривается возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден по «наркотической статье». Приоритетом станет как раз индивидуальный подход вплоть до помилования случайно оступившихся.

Анастасия Дехтяр продолжит тему.

Поворот не туда или из спорта в наркоманы. 39-летний минчанин рассказал, как жизнь за проволокой меняет привычку быть «под кайфом»

Видеоархив сюжетов СТВ. 2013 год. Едва ли не ежедневно шок-контент: умер от передозировки, «под кайфом» выпрыгнул в окно, выколол глаза, чуть откачали и спасли от психоаагонии после спайсов. Машина смерти, заправленная синтетическими наркотиками, жадно и беспощадно проглатывала белорусов.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Екатерина Шелегова, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Своего пика количество наркопреступлений достигло в 2014 году. Составило 46 %. Количество передозировок достигало 1500, много летальных исходов. Молодые люди гибли, становились инвалидами. Ситуация была патовая, необходимо было принять на государственном уровне решение.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Тогда, в 2014-м, щитом стало решение Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема наиактуальнейшая. Мне кажется, важнее темы, которую мы должны сегодня решать, нет. Вы прекрасно понимаете, какие дети рождаются от этой молодежи, и что будем иметь в стране, какой будет генофонд. Надо решительно пресечь.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Жесткий и комплексный подход лег в основу декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Помню, как я, работая руководителем силового подразделения, выезжал на места происшествия, и видел матерей, которые потеряли своих детей. Когда Президент поддержал инициативу правоохранительных органов по ужесточению ответственности за сбыт, распространение наркотиков, мы спасли огромное количество жизней детей.

Тогда же были введены в правовой оборот такие понятия как «базовое вещество» и «аналог». Такой белорусский опыт борьбы с синтетикой стал передовым примером в мировой практике.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Будни в лаборатории, где проводят экспертизу наркотиков. Что находится в изъятом свертке до исследования может быть и неизвестно. Между тем, некоторые вещества настолько опасны, что хватает буквально частицы, попавшей даже на кожу, и начнется интоксикация всего организма. С таким ядом приходится работать. «Классика» и грязная химия.

Несколько лет назад наркохимики синтезировали новые молекулы, которые обладали психотропным действием, для того, чтобы обойти запрещающие законодательные нормы.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Опасность в том, что пока правоохранители идентифицируют «новинку» и внесут в черный список, она якобы легальна. С 2012 года перечень запрещенных веществ регулярно изменялся. Сейчас в нем больше 600 веществ, причем не только тех, которые появлялись в Беларуси, но и во всем мире.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Последнее пополнение состоялось 11 ноября. Два синтетических каннабиноида, которые выявлены в России и Шведции. Они попали в этот список. Благодаря такой постоянной работе с 2014 года на территории нашей страны не было ни одного психоактивного вещества, которое не было бы под государственным контролем. Новинки есть и бывают, но они уже под контролем.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Екатерина Шелегова:
Количество несовершеннолетних (преступников – прим. ред.) значительно снизилось. Например, сегодня в воспитательных колониях содержатся всего лишь шесть лиц, которые не достигли 18 лет. Что касается рецидивной преступности, она тоже имеет очень серьезную тенденцию к снижению.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Статистика как индикатор «правильности» решений. За пять лет наркопреступлений стало меньше в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних – в пять. Но это не чистая погоня за результатом. Все эти годы правоприменительная практика в стране анализировалась. 328 статья стала особым пунктом не только в уголовных процессах, но и в общественных.

В Администрацию Президента поступало много обращений как со стороны осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от употребления наркотиков.

«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осужденных за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

После спецсовещания у Президента было дано конкретное поручение: разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью и к 1 января 2020 года выработать комплекс мер. Из важнейшего – пересмотреть критерии оценки эффективности работы правоохранителей.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Чтобы не было соблазна написать просто какие-то цифры, что мы боремся, предусмотрен комплекс мер по организации объективного учета, статистики. К примеру, это отслеживание динамики роста наркотрафика или увеличение количества преступлений. Не просто в чистом виде, а с пониманием, сколько изъяли наркотических веществ, сколько вообще у нас умерло лиц от передозировки или попало в медицинские учреждения от передозировки. Сопоставляя эти объективные показатели, можно сделать вывод об эффективности нашей борьбы.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Генпрокуратуре было поручено подготовить с учетом мнений всех заинтересованных ведомств программу. Скоро соберем совещание всех органов, в том числе правоохранительных, и выслушаем руководителей по этому поводу.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Руководствуясь принципами справедливости, поручено пристально рассмотреть состав осужденных за наркопреступления. Тонкое дело. Найти не только «белое» и «черное», а тех, кто по глупости запутался, но осознал навсегда.

Олег Гайдукевич:
Если это крупный сбытчик, то ужесточение дальше должно быть, потому что это торговец смертью, убийца. Там должно быть еще более жесткое наказание. Так надо смотреть на вещи. Но если это подросток, человек, который попал в какую-то компанию, первый раз продал две травинки марихуаны, я согласен, что не надо сажать его на огромный срок. Индивидуально надо подходить, чтобы жить человеку не ломать. Сейчас мы рассматриваем вопрос о выходе по помилованию, по амнистии, чтобы люди могли начать новую жизнь с учетом того, что государство должно перевоспитывать, не должно ломать полностью человеку судьбу.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Виктор Чайчиц, председатель Республиканской коллегии адвокатов:
Здесь важно, что за человек, насколько он достоин проявления к нему милосердия, снисхождения, понял ли он, что натворил и каким он будет на свободе. Нам надо прислушиваться к словам Президента, который ратует за справедливость, который говорит, что мы должны видеть человека, помочь, а не вести какую-то формальную статистику. Надо со злом бороться сообща.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Пересмотр дел предполагается буквально под лупой, в призме – обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Если все это будет позволять применить новый подход, то под ответственность поручителей – родителей, близких – нормы могут быть пересмотрены. Между тем, такие новости уже добавили блеска в глазах матерей, чьи сыновья отбывают наказание по 328-й.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Свернув на скользкий путь, высока вероятность сорваться в пропасть. Так и противозаконность явно нарушает равновесие. Крутое пике с ограниченными вариантами исхода: смерть или покалеченная жизнь. И так важно, когда в этот решающий момент тебе протягивают руку помощи. Ведь это шанс спасти свою судьбу и снова встать крепко на ноги.

Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Люди в материале: Екатерина Шелегова, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Владимир Атрашков, Валерий Мицкевич, Александр Конюк, Виктор Чайчиц, Наталья Шарипо, Ольга Савченкова, Анастасия Дехтяр
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Справедливое отношение. Этот принцип положен в основу государственной политики в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика