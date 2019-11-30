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Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Справедливое отношение. Этот принцип положен в основу государственной политики в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Но ведь тот же самый человеческий фактор – это словосочетание не только с негативной коннотацией. Именно индивидуальный подход зачастую помогает принять единственно верное решение, когда речь идет о судьбе человека. И особенно о судьбе молодого человека. Не дать слабину, но и не загубить.
По поручению Президента, в стране рассматривается возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден по «наркотической статье». Приоритетом станет как раз индивидуальный подход вплоть до помилования случайно оступившихся.
Видеоархив сюжетов СТВ. 2013 год. Едва ли не ежедневно шок-контент: умер от передозировки, «под кайфом» выпрыгнул в окно, выколол глаза, чуть откачали и спасли от психоаагонии после спайсов. Машина смерти, заправленная синтетическими наркотиками, жадно и беспощадно проглатывала белорусов.
Екатерина Шелегова, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Тогда, в 2014-м, щитом стало решение Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жесткий и комплексный подход лег в основу декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тогда же были введены в правовой оборот такие понятия как «базовое вещество» и «аналог». Такой белорусский опыт борьбы с синтетикой стал передовым примером в мировой практике.
Будни в лаборатории, где проводят экспертизу наркотиков. Что находится в изъятом свертке до исследования может быть и неизвестно. Между тем, некоторые вещества настолько опасны, что хватает буквально частицы, попавшей даже на кожу, и начнется интоксикация всего организма. С таким ядом приходится работать. «Классика» и грязная химия.
Несколько лет назад наркохимики синтезировали новые молекулы, которые обладали психотропным действием, для того, чтобы обойти запрещающие законодательные нормы.
Опасность в том, что пока правоохранители идентифицируют «новинку» и внесут в черный список, она якобы легальна. С 2012 года перечень запрещенных веществ регулярно изменялся. Сейчас в нем больше 600 веществ, причем не только тех, которые появлялись в Беларуси, но и во всем мире.
Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Екатерина Шелегова:
Статистика как индикатор «правильности» решений. За пять лет наркопреступлений стало меньше в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних – в пять. Но это не чистая погоня за результатом. Все эти годы правоприменительная практика в стране анализировалась. 328 статья стала особым пунктом не только в уголовных процессах, но и в общественных.
В Администрацию Президента поступало много обращений как со стороны осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от употребления наркотиков.
После спецсовещания у Президента было дано конкретное поручение: разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью и к 1 января 2020 года выработать комплекс мер. Из важнейшего – пересмотреть критерии оценки эффективности работы правоохранителей.
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Руководствуясь принципами справедливости, поручено пристально рассмотреть состав осужденных за наркопреступления. Тонкое дело. Найти не только «белое» и «черное», а тех, кто по глупости запутался, но осознал навсегда.
Олег Гайдукевич:
Виктор Чайчиц, председатель Республиканской коллегии адвокатов:
Пересмотр дел предполагается буквально под лупой, в призме – обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Если все это будет позволять применить новый подход, то под ответственность поручителей – родителей, близких – нормы могут быть пересмотрены. Между тем, такие новости уже добавили блеска в глазах матерей, чьи сыновья отбывают наказание по 328-й.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
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Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»
Новости Беларуси. Справедливое отношение. Этот принцип положен в основу государственной политики в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия...
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