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Василий Шлындиков: «Исключение Анны Канопацкой из партии -- это ошибка…»

01.12.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из создателей Объединенной гражданской партии, экс-глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков не согласен с решением политсовета ОГП об исключении Анны Канопацкой.

Василий Шлындиков: «Исключение Анны Канопацкой из партии -- это ошибка…»
-- Я думаю, допустили большую ошибку, не нужно было исключать Анну из партии, -- высказывает свое мнение Василий Михайлович. – Сегодня в ОГП мало состоявшихся политиков – я не считаю Добровольского, Лебедько и другие старые кадры. Я говорю о молодых политиках!

Анна Канопацкая – почти готовый политик. Она умна, красива, у нее подвешен язык, она умеет произвести впечатление и даже настоять на своем.

Кроме того, среди всех тех дам, которые собираются выдвигаться в президенты и уже заявили о своих политических амбициях, Анна Канопацкая единственная, кто имеет финансовый ресурс на проведение хорошей кампании. И то, что ее отбросили на обочину… 

Я думаю, это урон для нее. Но и не только для нее.

На мой взгляд, ошибкой является и то, что ОГП не выдвинула Анну Канопацкую кандидатом в депутаты Палаты представителей. Ее, может быть, все равно не зарегистрировали бы, и она не попала бы в Палату представителей по результатам выборов, но выдвинуть нужно было!

Поспешили с ее исключением из партии. Это неумное решение. Против нее взбунтовался женский актив. Понимаете, это тот случай, когда личное побеждает политическую целесообразность. Ради политической целесообразности даже недостатки отдельных людей нужно использовать для достижения политической цели. А в партии этого не сделали. Это уже недостаток профессиональной квалификации людей, которые принимали решение об исключении Канопацкой из партии. В ОГП остались сегодня пенсионеры и пионеры…

Конечно, если можно было бы сегодня легко зарегистрировать новую политическую партию, Анна Канопацкая сделала бы это. Но, к сожалению, партию сегодня так просто не зарегистрируешь. А как самовыдвиженец она особой поддержки не получит. И 100000 подписей не соберет. Хотя она может вступить сейчас в другую партию, ее могут принять и выдвинуть кандидатом в президенты.
 
 
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Один из создателей Объединенной гражданской партии, экс-глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков не согласен с решением политсовета ОГП об исключении Анны...
 
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