Задерживали с применением оружия. Лидские пограничники пресекли попытку перемещения товарно-материальных ценностей через границу с Литвой

Источник материала: Lida.Info





29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на транспортном средстве через границу.

В ходе проверки указанного участка пограничный наряд в непосредственной близости от государственного рубежа выявил два автомобиля, водители которых проигнорировали законные требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничники применили табельное оружие, одно транспортное средство задержано и доставлено в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий.