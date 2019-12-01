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Задерживали с применением оружия. Лидские пограничники пресекли попытку перемещения товарно-материальных ценностей через границу с Литвой

01.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Задерживали с применением оружия. Лидские пограничники пресекли попытку перемещения товарно-материальных ценностей через границу с Литвой

29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на транспортном средстве через границу.

В ходе проверки указанного участка пограничный наряд в непосредственной близости от государственного рубежа выявил два автомобиля, водители которых проигнорировали законные требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничники применили табельное оружие, одно транспортное средство задержано и доставлено в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий.

В настоящее время установлены лица, возможно,  причастные к нарушению границы. Проводится комплекс мероприятий по розыску второго автомобиля . Органом дознания Лидского пограничного отряда начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Госпогранкомитет.

 
 
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29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на...
 

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