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Задерживали с применением оружия. Лидские пограничники пресекли попытку перемещения товарно-материальных ценностей через границу с Литвой
Источник материала: Lida.Info
29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на транспортном средстве через границу.
В ходе проверки указанного участка пограничный наряд в непосредственной близости от государственного рубежа выявил два автомобиля, водители которых проигнорировали законные требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.
Пограничники применили табельное оружие, одно транспортное средство задержано и доставлено в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий.
В настоящее время установлены лица, возможно, причастные к нарушению границы. Проводится комплекс мероприятий по розыску второго автомобиля . Органом дознания Лидского пограничного отряда начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает
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Задерживали с применением оружия. Лидские пограничники пресекли попытку перемещения товарно-материальных ценностей через границу с Литвой
29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на...
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