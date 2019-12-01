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Энрот и три белорусских хоккеиста выиграли в голосовании на Матч звезд КХЛ

02.12.2019 02:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активность болельщиков минского «Динамо» при голосовании на Матче звезд КХЛ привела к тому, что в стартовые составы попали сразу три белоруса и вратарь «зубров» Юнас Энрот.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вратарем команды дивизиона Тарасова будет Юнас Энрот. Шведский вратарь набрал 3051 голос. Его ближайшим конкурентом был вратарь ЦСКА Илья Сорокин (2463).

В этом сезоне Энрот 25 матчей, в которых отбил 89,9% бросков. Это 52-е место в КХЛ.

В голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл белорусский хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель, опередивший своего партнера по команде Микаэля Викстранда. В этом сезоне Кристиан набрал 4 (1+3) в 23 играх при показателе полезности «+9». Это 124-е место среди защитников лиги по результативности и 19-е — по «плюс/минус».

Белорусский защитник «Витязя» Илья Шинкевич стал лучшим в своем амплуа в дивизионе Тарасова, обогнав Чэя Геноуэя из «Торпедо». Шинкевич в 16 играх набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». По результативности это 156-е место в КХЛ среди защитников, по «плюс/минус» — 95-е.

Наконец, с самым большим преимуществом выиграл форвард «Динамо» Вячеслав Грецкий, который первенствовал среди нападающих дивизиона Тарасова, не оставив шансов Кириллу Капризову.

Грецкий в этом году провел 8 матчей, не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-4». Среди нападающих это 453-е и 404-е места соответственно.

Следующие тройки игроков выберут журналисты и представители КХЛ.

 
 
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Активность болельщиков минского «Динамо» при голосовании на Матче звезд КХЛ привела к тому, что в стартовые составы попали сразу три белоруса и вратарь «зубров»...
 
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