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Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!

02.12.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вас ожидает, обновленная программа с новыми героями (Буба,барбоскины,миньены).

Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!

Абсолютно новые аттракционы, которые понравятся не только детям, но и их родителям(планетарий, мини гольф, аэрохоккей, ленточный лабиринт, комната ночных чудес)
Что такое Планета Желание?- спрашивают себя те кто не был у нас.

Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!

Планета Желаний это:

✔ Два интерактивных представления с вовлечением детей и аттракционов в шоу-программу.
• с 11.00 до 14.00 - Буба собирает друзей
• с 15.00 до 18.00 - в гостях у супер героев
✔ Неограниченный доступ ко всем аттракционам на мероприятии по цене всего одного билета❗

• аттракционы (4 горки, батуты, планетарий, 
ленточный лабиринт, сбей бабку-ёжку, энгри-бёрдс, рыбалочка, мини гольф, аэрохоккей и д.р.)
• сахарная вата и попкорн
• детская зона для самых маленьких
• конкурс рисования
• сувениры и призы
• детская дискотека
• профессиональная фотосессия для вашего ребенка
• Тесла Шоу
• Фокусы
• Ленточное шоу
и много другое 
Приходите! Сделайте праздник своему ребенку!

Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!


Цена билета:
✔ Детский:
• по спискам или со скидочным флаером - 13руб.
• в день мероприятия 18 руб.
✔ Взрослый: 5 руб
Билет приобретается в день мероприятия, на месте.

При покупке от 10 билетов комплексная скидка !
Количество билетов ограничено!

Важно! БИЛЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО СЕАНСА!
Длительность сеанса - 3 часа.

 
 
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  Вас ожидает, обновленная программа с новыми героями (Буба,барбоскины,миньены). Абсолютно новые аттракционы, которые понравятся не только детям, но и их...
 
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