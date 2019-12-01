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Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!
02.12.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вас ожидает, обновленная программа с новыми героями (Буба,барбоскины,
Абсолютно новые аттракционы, которые понравятся не только детям, но и их родителям(планетарий, мини гольф, аэрохоккей, ленточный лабиринт, комната ночных чудес)
Планета Желаний это:
✔ Два интерактивных представления с вовлечением детей и аттракционов в шоу-программу.
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