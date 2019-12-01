Детский праздник Планета Желаний скоро в Бресте!

Источник материала: Виртуальный Брест

Вас ожидает, обновленная программа с новыми героями (Буба,барбоскины, миньены).





Абсолютно новые аттракционы, которые понравятся не только детям, но и их родителям(планетарий, мини гольф, аэрохоккей, ленточный лабиринт, комната ночных чудес)

Что такое Планета Желание?- спрашивают себя те кто не был у нас.





Планета Желаний это:

✔ Два интерактивных представления с вовлечением детей и аттракционов в шоу-программу.

• с 11.00 до 14.00 - Буба собирает друзей

• с 15.00 до 18.00 - в гостях у супер героев

✔ Неограниченный доступ ко всем аттракционам на мероприятии по цене всего одного билета❗



• аттракционы (4 горки, батуты, планетарий,

ленточный лабиринт, сбей бабку-ёжку, энгри-бёрдс, рыбалочка, мини гольф, аэрохоккей и д.р.)

• сахарная вата и попкорн

• детская зона для самых маленьких

• конкурс рисования

• сувениры и призы

• детская дискотека

• профессиональная фотосессия для вашего ребенка

• Тесла Шоу

• Фокусы

• Ленточное шоу

и много другое

Приходите! Сделайте праздник своему ребенку!







Цена билета:

✔ Детский:

• по спискам или со скидочным флаером - 13руб.

• в день мероприятия 18 руб.

✔ Взрослый: 5 руб

Билет приобретается в день мероприятия, на месте.



При покупке от 10 билетов комплексная скидка !

Количество билетов ограничено!



Важно! БИЛЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО СЕАНСА!

Длительность сеанса - 3 часа.