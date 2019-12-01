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Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У многих ценителей белорусского спорта фамилия Сливец как минимум на слуху. Брат и Сестра Ассоль и Тимофей выступали за сборную Беларуси по фристайлу, затем уехали в Россию, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Ассоль даже выступала на Олимпиаде за наших соседей, однако вернулась в Минск и начинает новое дело.
Свобода пропала, нету никакого там фристайла
Ассоль Сливец, тренер СДЮШОР по сноуборду:
В сноуборде – свобода. Самое главное в сноуборде – оценка. Не сложность, не коэффициент там чего. Стиль. Каждый воспринимает стиль так, как он воспринимает. Также, как и судьи. То есть у тебя должна быть личность, стиль. И когда ты это можешь сделать, ты будешь крутым сноубордистом.
У фристайла, как и у сноуборда, одно ключевое условие – наличие снега. А вот горы как таковые не особо важны. И хотя в нашей стране федерация объединяет и горные лыжи, и сноуборд, отличий в этих дисциплинах очень и очень много. И кроются они скорее не в технике или матчасти, а в плоскости психологии.
Мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка
Ассоль Сливец:
Нам не нужны горы. В сноуборде несколько дисциплин. Есть слаломные дисциплины, в которых мы, конечно же, с горнолыжными странами не можем соревноваться, бороться. Это не имеет смысла. Поэтому мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка. Поэтому мы выбираем слоупстайл, биг-эйр, где надо разогнаться и пропрыгать что-нибудь.
Могу научить этому только маленьких, потому что старшие уже имеют какие-то свои особенности, страх
Приглашают на занятия сноубордом в негорной Беларуси с 4-5 лет. Может показаться, что это слишком рано, но у специалиста есть логичное объяснение.
Ассоль Сливец:
Например, рейлы, перила – джиббинг. Кто с детства не научился кататься джиббинг, никогда не станут хорошо кататься по перилам. Потому что этот блок, страх уже стоит. А когда ты в шесть лет по этим перилам прыгаешь, в семь-восемь, то тебе и в 15 нормально. Ты на них чувствуешь себя безопасно.
Долгий декретный отпуск подтолкнул ее к мысли, что те знания, которые в нее вкладывали тренеры на протяжении многих лет, и тот богатый опыт, который она накопила за свою карьеру, просто необходимо передать молодежи. Где это делать – в России, где много снега и гор, или в Беларуси, где традиции подготовки высококлассных фристайлистов и семья? Выбор был сделан в пользу Минска.
Там много снега и возможностей, а здесь – семья
Ассоль Сливец:
Вид спорта очень перспективный в плане завоевания медалей. Для сравнения: во фристайле на Олимпийских играх разыгрываются только два комплекта, а в сноуборде аж семь.
Совпало несколько условий: желание Ассоль работать с малышами и стремление нашей федерации развивать новое зимнее направление. Сейчас самым старшим воспитанникам нашей героини уже по 11, и занимаются они почти пять.
Ассоль Сливец:
Так, как готовит спорт, не подготовит никто. Ты начинаешь становиться самостоятельным и ответственным значительно раньше. Оно в жизни пригодится. Ты несешь за себя ответственность, за людей, которые тебя окружают, ответственность. Потому что в тебя вкладывают, ты должен что-то делать. Если ты где-то накосячил, оно потом вылезет на соревнованиях – то есть все имеет последствия.
Работа в школе сноуборда не единственное занятие Ассоль Сливец. Уже не один год она работает с детьми со сложными двигательными нарушениями. Обучая их кататься на горных лыжах, она помогает им лучше почувствовать и понять свое тело, научиться им управлять.
Есть недостатки, но и очень много достоинств. Осознанно я выбираю эту страну
Ассоль Сливец:
Но мне кажется, что здесь я больше пользы принесу. Там есть ребята – Дима Дащинский, Антоха – они дают и могут дать. Все-таки работа на горе не сильно женская, там много физической работы. Наверное, девочкам там не так-то просто.
Предложения разные поступают. Поступают предложения из теплых стран. Арабские Эмираты хотят развивать сноуборд. Отбиваюсь пока.
Моим детям комфортно жить в Беларуси. Я много где была, и, как бы ни ругали эту страну, мне есть, с чем сравнивать. Да, есть недостатки, но и очень много достоинств. Осознанно я выбираю эту страну.
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Новости Беларуси. У многих ценителей белорусского спорта фамилия Сливец как минимум на слуху. Брат и Сестра Ассоль и Тимофей выступали за сборную Беларуси по...
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