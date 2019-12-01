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Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

02.12.2019 03:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У многих ценителей белорусского спорта фамилия Сливец как минимум на слуху. Брат и Сестра Ассоль и Тимофей выступали за сборную Беларуси по фристайлу, затем уехали в Россию, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Ассоль даже выступала на Олимпиаде за наших соседей, однако вернулась в Минск и начинает новое дело.

Свобода пропала, нету никакого там фристайла

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Ассоль Сливец, тренер СДЮШОР по сноуборду:
Очень все регламентировано, очень все четко разделено. Нет свободы. Свобода пропала, нету никакого там фристайла. Название фристайл, но на самом деле очень все структурно, очень схематично и очень четко. Никакого полета как такового нет. Полет есть, но никакой свободы. Ты заранее говоришь, какой прыжок, заранее все рассчитано: углы, скорости.

В сноуборде – свобода. Самое главное в сноуборде – оценка. Не сложность, не коэффициент там чего. Стиль. Каждый воспринимает стиль так, как он воспринимает. Также, как и судьи. То есть у тебя должна быть личность, стиль. И когда ты это можешь сделать, ты будешь крутым сноубордистом.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

У фристайла, как и у сноуборда, одно ключевое условие – наличие снега. А вот горы как таковые не особо важны. И хотя в нашей стране федерация объединяет и горные лыжи, и сноуборд, отличий в этих дисциплинах очень и очень много. И кроются они скорее не в технике или матчасти, а в плоскости психологии.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка

Ассоль Сливец:
Когда люди смотрят на фристайлистов, они думают: боже, ну сумасшедшие. Первая мысль – сумасшедшие, туда – никогда. А когда смотрят на сноубордистов, думают: так могу, сейчас немножко потренируюсь и точно-точно так смогу.

Нам не нужны горы. В сноуборде несколько дисциплин. Есть слаломные дисциплины, в которых мы, конечно же, с горнолыжными странами не можем соревноваться, бороться. Это не имеет смысла. Поэтому мы развиваемся в том, в чем мы крутые. У нас крутая координационная подготовка. Поэтому мы выбираем слоупстайл, биг-эйр, где надо разогнаться и пропрыгать что-нибудь.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Могу научить этому только маленьких, потому что старшие уже имеют какие-то свои особенности, страх

Приглашают на занятия сноубордом в негорной Беларуси с 4-5 лет. Может показаться, что это слишком рано, но у специалиста есть логичное объяснение.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Ассоль Сливец:
Если весь спорт сноуборда в том, чтобы откуда-нибудь весело свалиться и как-нибудь весело грохнуться, то я к тому, чтобы они это делали безопасно. И я могу этому научить только маленьких, потому что старшие уже имеют какие-то свои особенности, комплексы, страх.

Например, рейлы, перила – джиббинг. Кто с детства не научился кататься джиббинг, никогда не станут хорошо кататься по перилам. Потому что этот блок, страх уже стоит. А когда ты в шесть лет по этим перилам прыгаешь, в семь-восемь, то тебе и в 15 нормально. Ты на них чувствуешь себя безопасно.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Долгий декретный отпуск подтолкнул ее к мысли, что те знания, которые в нее вкладывали тренеры на протяжении многих лет, и тот богатый опыт, который она накопила за свою карьеру, просто необходимо передать молодежи. Где это делать – в России, где много снега и гор, или в Беларуси, где традиции подготовки высококлассных фристайлистов и семья? Выбор был сделан в пользу Минска.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Там много снега и возможностей, а здесь – семья

Ассоль Сливец:
Там много снега и возможностей, а здесь – семья. Поэтому я вернулась.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Вид спорта очень перспективный в плане завоевания медалей. Для сравнения: во фристайле на Олимпийских играх разыгрываются только два комплекта, а в сноуборде аж семь.

Совпало несколько условий: желание Ассоль работать с малышами и стремление нашей федерации развивать новое зимнее направление. Сейчас самым старшим воспитанникам нашей героини уже по 11, и занимаются они почти пять.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Ассоль Сливец:
Вообще ничего не боятся, совершенно бесстрашные. Мы готовимся зимой на сноуборде, весной на роликах, осенью на скейтах, а летом на вейкборде (на доске по воде). Разноплановые тренировки. Они подготовлены с разных сторон, универсальные спортсмены растут. Я понимаю, что их потом в любой спорт заберут с удовольствием.

Так, как готовит спорт, не подготовит никто. Ты начинаешь становиться самостоятельным и ответственным значительно раньше. Оно в жизни пригодится. Ты несешь за себя ответственность, за людей, которые тебя окружают, ответственность. Потому что в тебя вкладывают, ты должен что-то делать. Если ты где-то накосячил, оно потом вылезет на соревнованиях – то есть все имеет последствия.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Работа в школе сноуборда не единственное занятие Ассоль Сливец. Уже не один год она работает с детьми со сложными двигательными нарушениями. Обучая их кататься на горных лыжах, она помогает им лучше почувствовать и понять свое тело, научиться им управлять.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Есть недостатки, но и очень много достоинств. Осознанно я выбираю эту страну

Ассоль Сливец:
Конечно, я скучаю по этому драйву, по соревнованиям уровня Кубка мира, соревнованиям уровня чемпионата мира. Это совсем другой уровень, атмосфера совсем другая.

Но мне кажется, что здесь я больше пользы принесу. Там есть ребята – Дима Дащинский, Антоха – они дают и могут дать. Все-таки работа на горе не сильно женская, там много физической работы. Наверное, девочкам там не так-то просто.

Предложения разные поступают. Поступают предложения из теплых стран. Арабские Эмираты хотят развивать сноуборд. Отбиваюсь пока.

Моим детям комфортно жить в Беларуси. Я много где была, и, как бы ни ругали эту страну, мне есть, с чем сравнивать. Да, есть недостатки, но и очень много достоинств. Осознанно я выбираю эту страну.

Ассоль Сливец: моим детям комфортно жить в Беларуси

Люди в материале: Ассоль Сливец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У многих ценителей белорусского спорта фамилия Сливец как минимум на слуху. Брат и Сестра Ассоль и Тимофей выступали за сборную Беларуси по...
 
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