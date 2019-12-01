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Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на то, что встреча астрономической зимы нам еще только предстоит, а день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря, зима календарная настала как раз сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
А вот что известно наверняка: 2020 год по восточному календарю – год Белой Металлической Крысы. Правда, официально она вступит в свои владения 25 января. Но, как заверили мою коллегу астрологи, влиять на происходящее начнет уже сегодня. Впрочем, сюжет не только об этом.
Кристина Федорович, корреспондент:
Вот теперь, как мне кажется, все абсолютно правильно. Как первый день зимы встретишь, так ее и проведешь.
Пока прокладывают подводные пути-дороги, мы вернемся все-таки к наземным. Как говорится, где снег, там и след, который проявляется по весне. Дело в том, что дорожное покрытие сильно страдает от постоянных температурных перепадов.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Энергетики, кстати, того же мнения. Ключевой фактор их работы – погода за окном. В 2019-м отопление пришлось включить значительно раньше – в конце сентября.
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
Глядя на то, что сейчас происходит, не думаю, что зима будет очень суровая в этом году. А обычные похолодания на три-четыре дня всегда возможны. Хотя очень хочется, чтобы был хороший ровный снежок, который хрустит под ногами.
О домашнем тепле позаботились, самое время подумать и о душевном. Грядущий 2020 год не за горами.
Кристина Федорович:
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Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме
Новости Беларуси. Несмотря на то, что встреча астрономической зимы нам еще только предстоит, а день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря, зима календарная...
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