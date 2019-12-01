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Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

02.12.2019 01:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на то, что встреча астрономической зимы нам еще только предстоит, а день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря, зима календарная настала как раз сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Юлия Огнева, СТВ:
Погода вполне себе характерная для наших широт – мягко скажем, неустойчивая. Будем надеяться, что ближе к Новому году станет умеренно снежно и морозно. Вариантов ведь немного: 50 на 50 – либо станет, либо нет. Звучит как девиз наших синоптиков.

А вот что известно наверняка: 2020 год по восточному календарю – год Белой Металлической Крысы. Правда, официально она вступит в свои владения 25 января. Но, как заверили мою коллегу астрологи, влиять на происходящее начнет уже сегодня. Впрочем, сюжет не только об этом.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Кристина Федорович – про природу, погоду и Новый год.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Кристина Федорович, корреспондент:
Почти все как у классика: «мороз и солнце, день чудесный». В таком пушкинском духе встречаем первый день зимы. Правда, чего-то явно не хватает.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Вот теперь, как мне кажется, все абсолютно правильно. Как первый день зимы встретишь, так ее и проведешь.

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Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Пока прокладывают подводные пути-дороги, мы вернемся все-таки к наземным. Как говорится, где снег, там и след, который проявляется по весне. Дело в том, что дорожное покрытие сильно страдает от постоянных температурных перепадов.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Самое губительное – это переходы через ноль. Есть если зима в минус войдет, и постоянно будет держаться ниже, чем -5ºС погода, то такое воздействие будет намного лучше для покрытия. При каждом переходе происходит размораживание в трещинах, в самом покрытии. Соответственно, при оттаивании происходит, скажем по-простому, разрыв такой асфальтобетонов.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Энергетики, кстати, того же мнения. Ключевой фактор их работы – погода за окном. В 2019-м отопление пришлось включить значительно раньше – в конце сентября.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
Данные условия для нас говорят о том, что если бы чуть-чуть ниже температуры были… Не надо нам холода -25-30ºС. А -5-10ºС – в этом диапазоне оптимальные режимы для отопительного сезона. Если зима будет теплая, электропотребление, естественно, будет ниже.

Глядя на то, что сейчас происходит, не думаю, что зима будет очень суровая в этом году. А обычные похолодания на три-четыре дня всегда возможны. Хотя очень хочется, чтобы был хороший ровный снежок, который хрустит под ногами.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

О домашнем тепле позаботились, самое время подумать и о душевном. Грядущий 2020 год не за горами.

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Кристина Федорович:
Так что теперь, вооружившись информацией, можно с уверенностью отправляться в путь под названием «зима». А там не за горами и 2020-й.

Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Люди в материале: Юлия Огнева, Кристина Федорович, Александр Ярошик, Владимир Бобров
 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что встреча астрономической зимы нам еще только предстоит, а день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря, зима календарная...
 
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