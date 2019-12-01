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Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как уверяют специалисты, уже сегодня энергия 2020-го активна, и особенностей здесь тьма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Год високосный – значит, у календарной весны будет отсрочка на день. А вот животное-покровитель – Белая Металлическая Крыса – и вовсе начинает заново отсчет 12-летнего цикла.
Алла Корнилова, нумеролог:
Этот год несет очень много любовных энергий. Очень много флирта, очень много знакомств. Повысится рождаемость, повысится количество браков. Мы живем в холодном климате, в холодных условиях. Поэтому для нас очень важно, что приходят такие яркие энергии привлекательности, обаяния и так далее.
Все сферы, связанные с телевидением, со встречами с людьми, будут в подъеме.
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Новости Беларуси. Как уверяют специалисты, уже сегодня энергия 2020-го активна, и особенностей здесь тьма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Год високосный –...
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