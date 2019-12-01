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Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»

02.12.2019 01:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как уверяют специалисты, уже сегодня энергия 2020-го активна, и особенностей здесь тьма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Год високосный – значит, у календарной весны будет отсрочка на день. А вот животное-покровитель – Белая Металлическая Крыса – и вовсе начинает заново отсчет 12-летнего цикла.

Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»

Алла Корнилова, нумеролог:
Поменяются все энергии. Приходит год бешеных скоростей, то есть отсидеться уже никому не удастся в тишине. Нужно будет реализовывать все проекты. Будет также очень много активностей, путешествий. И основная активность придется на время с 23:00 до 01:00 – это час Крысы.

«Год может принести всем колоссальные изменения, просто революционные»: что говорит таролог о наступающем 2020-м

Этот год несет очень много любовных энергий. Очень много флирта, очень много знакомств. Повысится рождаемость, повысится количество браков. Мы живем в холодном климате, в холодных условиях. Поэтому для нас очень важно, что приходят такие яркие энергии привлекательности, обаяния и так далее.

Все сферы, связанные с телевидением, со встречами с людьми, будут в подъеме.

Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»

Люди в материале: Алла Корнилова
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Как уверяют специалисты, уже сегодня энергия 2020-го активна, и особенностей здесь тьма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Год високосный –...
 
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