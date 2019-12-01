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«Год может принести всем колоссальные изменения, просто революционные»: что говорит таролог о наступающем 2020-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифры 2 и 0 означают равновесие и реализацию задуманного – чистая метафизика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 2020 – дата, получается, еще и зеркальная. Когда есть одинаковые цифры, значение может либо усилиться, либо уменьшиться.
Марина Веременкова, парапсихолог, таролог:
Тем людям, кто будет стремиться в этом году чего-то достичь, это нули могут дать просто бесконечность – силу, возможности. Везде смысл один: год надо использовать в личных целях. И в личных, и в профессиональных. Хочешь денег – пожалуйста. Это самое время, кстати, не только заработать денег, можно стать известным, можно оставить исторический след.
Тут уже, как вы понимаете, все зависит от нас самих.
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«Год может принести всем колоссальные изменения, просто революционные»: что говорит таролог о наступающем 2020-м
Новости Беларуси. Цифры 2 и 0 означают равновесие и реализацию задуманного – чистая метафизика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 2020 – дата, получается, еще и...
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