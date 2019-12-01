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Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»

02.12.2019 00:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большие надежды в художественной гимнастике возлагаем на девочек-групповичек. Они регулярно входят в топ лучших в мире, и в Токио будут спорить в основном с японками, болгарками и, конечно, россиянками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»

Первым номером в нашей команде называют Екатерину Галкину. Наша грация как раз сейчас занята новой программой. Предстоит решить сложную задачу – совместить в своем выступлении как можно больше элементов (от их количества зависит оценка) и сделать это максимально артистично.

Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»

Екатерина Галкина, член Национальной сборной по художественной гимнастике:
Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой. А если ты не выходишь, не делаешь, у тебя нет соперника, с которым ты должен бороться, ты выходишь один на ковер и делаешь свою работу. Ты сам с собой. Мы соревнуемся с топом первых стран.

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Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»

Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»

 

Люди в материале: Екатерина Галкина
 
 
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Новости Беларуси. Большие надежды в художественной гимнастике возлагаем на девочек-групповичек. Они регулярно входят в топ лучших в мире, и в Токио будут спорить в...
 
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