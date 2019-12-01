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Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большие надежды в художественной гимнастике возлагаем на девочек-групповичек. Они регулярно входят в топ лучших в мире, и в Токио будут спорить в основном с японками, болгарками и, конечно, россиянками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первым номером в нашей команде называют Екатерину Галкину. Наша грация как раз сейчас занята новой программой. Предстоит решить сложную задачу – совместить в своем выступлении как можно больше элементов (от их количества зависит оценка) и сделать это максимально артистично.
Екатерина Галкина, член Национальной сборной по художественной гимнастике:
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Екатерина Галкина о гимнастике: «Это такой вид спорта, когда ты выходишь, делаешь и результат приходит сам собой»
Новости Беларуси. Большие надежды в художественной гимнастике возлагаем на девочек-групповичек. Они регулярно входят в топ лучших в мире, и в Токио будут спорить в...
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