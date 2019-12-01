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Владимир Шантарович: «Нужно серьёзно усилить методическую работу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Синеокая Беларусь – страна рек и озер. Потому, наверное, закономерно, что мы уверенно держимся на плаву и успешнее многих других в гребле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В академической не было равных нашей Екатерине Великой. Карстен 16 лет не сходила с пьедесталов. Она дважды олимпийская чемпионка.
Победоносный экипаж братьев Богдановичей и золотой квартет Петрушенко, Абалмасов, Литвинчук, Махнев – наша гордость в гребле на байдарках и каноэ. Но это уже история. В Токио-2020, очевидно, ее вершить будут снова белорусы.
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Да, последние шесть лет активны женщины. Но скажу, что подходят и мужики наши. Нужно серьезно усилить методическую работу, работу с тренерами и заставить их поверить в то дело, которым они занимаются.
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Новости Беларуси. Синеокая Беларусь – страна рек и озер. Потому, наверное, закономерно, что мы уверенно держимся на плаву и успешнее многих других в гребле,...
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