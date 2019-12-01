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Прогноз по валютам: рубль поскользнулся , какой погоды для валют ждать в декабре

02.12.2019 06:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: рубль поскользнулся , какой погоды для валют ждать в декабре
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: рубль поскользнулся , какой погоды для валют ждать в декабре– На прошедшей неделе на внешних рынках особо сильных колебаний валют не наблюдалось. Пара евро/доллар снизилась с 1,1070 до 1,1010, или на 0,5%.

К российскому рублю иностранные валюты подорожали. Доллар с 63,6 до 64,1 российского рубля, или на 0,7%. Евро подорожал меньше – с 70,4 до 70,5 российского рубля, или на 0,2%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошлой неделе белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам
 
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