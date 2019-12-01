Прогноз по валютам: рубль поскользнулся , какой погоды для валют ждать в декабре

– На прошедшей неделе на внешних рынках особо сильных колебаний валют не наблюдалось. Пара евро/доллар снизилась с 1,1070 до 1,1010, или на 0,5%.

К российскому рублю иностранные валюты подорожали. Доллар – с 63,6 до 64,1 российского рубля, или на 0,7%. Евро подорожал меньше – с 70,4 до 70,5 российского рубля, или на 0,2%.