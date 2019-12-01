Источник материала: Новости Волковыска

Скандально известная бывшая «эскортница» Настя Рыбка рассказала о встрече с президентом Беларуси. Она состоится в декабре. Признание прозвучало в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Анастасии Вашукевич (настоящее имя девушки), президент Беларуси причастен к её освобождению из тюрьмы в Таиланде. Информация ей стала известна сначала от адвоката, потом от консула.

Во время интервью белоруска заявила, что встретиться с Лукашенко в декабре.

Настя Рыбка получила скандальную известность после того, как была предана огласке информация о связях с некоторыми российскими олигархами. Кроме того, она оказалась в заключении в Таиланде.

О причинах, почему Лукашенко решил заступиться за Настю Рыбку не сообщается. Но скорее всего, это произошло из-за белорусского происхождения девушки.

Также Настя Рыбка сказала, что хотела бы построить политическую карьеру.