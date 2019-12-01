Источник материала: Новости Волковыска

Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова получила при разводе три квартиры в Москве и 100 миллионов рублей.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году, результатом чего стало рождение двух дочерей. Однако в начале этого года супруга спортсмена объявила о намерении с ним развестись.

По решению суда полузащитник грозненского ФК «Ахмат» выплатит экс-жене алименты, которые задолжал ей, играя в «Спартаке». Сумма космическая – около 80 миллионов рублей.

Плюс ко всему футболист по решению суда должен вернуть бывшей жене часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком». А это ещё порядка 20 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на воспитание детей по достижению ими совершеннолетия.

Кстати, спортсмен обязуется ежемесячно выплачивать на еду, образование, одежду и отдых дочерей Валерии и Александры около 500 тысяч рублей в месяц.

Дарья Глушакова должна получить в собственность сразу несколько объектов недвижимости, приобретенных в разные годы бывшим капитаном "Спартака".

Что получила бывшая жена футболиста после развода:

квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв.м.;

квартиру в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв.м.;

квартиру в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв.м.;

квартиру в Сочи площадью 120 кв.м.;

дом в Миллерово площадью 500 кв.м.

По информации российских СМИ, Глушаков намерен обжаловать решение суда. Футболист ранее подал иск против бывшей жены, обвиняя ее в распространении порочащих его сведений.