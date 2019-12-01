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Медведев и Румас обсудили интеграцию в Союзном государстве
02.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье поздравил председателя белорусского правительства Сергея Румаса с 50-летием. В ходе телефонного разговора главы кабминов обсудили отношения между Россией и Беларусью и вопросы интеграции двух стран в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе правительства России.
Помимо этого премьеры обсудили график дальнейших контактов. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов подтвердил, что председатели правительства намерены провести встречу 6 декабря.
В настоящее время Россия и Беларусь согласовывают «дорожные карты» по интеграции в рамках надгосударственного объединения. 19 ноября Румас сообщил, что стороны согласовали 21 из 31 «карт». Наиболее острые вопросы, затрагивающие, в частности, рынок газа и нефти, планируется вынести на обсуждение глав государств.
Ранее министры юстиции России и Беларуси обсудили вопросы
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Премьер-министр России провел телефонный разговор с главой белорусского правительства и поздравил его с днем рождения.
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