В Норвегии построили дом, где 2/3 - пустое пространство. Зачем это сделано?

Источник материала: Tut.by

Норвежская студия Rever & Drage построила для семейной пары интересный дом в горах. Его отличительная особенность в том, что 2/3 здания — это просто пустое пространство, которое в перспективе можно преобразовать в жилище. Почему было принято такое решение и в чем особенности дома, рассказывает Deezen .





Двухэтажный дом построен для молодой супружеской пары в сельской местности в Норвегии. Поскольку у пары был ограниченный бюджет, они могли позволить себе лишь небольшой домик. Но они хотели такое здание, которое было бы легко расширить, когда у них появятся дети.





Архитекторы решили сделать дом большим по своей структуре, но на время оставить его две трети пустыми.





— Построив большую крышу в начале проекта, хозяева значительно сокращают объем работ по добавлению пространства в будущем и в то же время у них сейчас есть площадь под крышей, которую можно задействовать, — говорят в Rever & Drage.





Например, там можно ставить машину или проводить вечеринки.





— Но одна из самых интересных вещей в этом здании заключается в том, что в будущем оно может напоминать обычный местный фермерский дом после того, как вся потенциальная площадь будет преобразована в жилую, — добавляют в в Rever & Drage.