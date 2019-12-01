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Не то Натали Портман, не то Кира Найтли. Тест: отличите ли вы одну актрису от другой?
Источник материала: Tut.by
Голливудские фильмы смотрят если не все, то почти все. И мы, конечно, знаем актрис, которые в них снимаются. Правда, часто — только в лицо. А сможете ли вы отличить одну звезду от другой, если мы расскажем вам факты из их биографии? Попробуйте.
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Даже если вы ничего не знаете о биографиях известных актрис современности, попробуйте пройти тест. Вас ждет много интересного!
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