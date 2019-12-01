Не то Натали Портман, не то Кира Найтли. Тест: отличите ли вы одну актрису от другой?

Источник материала: Tut.by

Голливудские фильмы смотрят если не все, то почти все. И мы, конечно, знаем актрис, которые в них снимаются. Правда, часто — только в лицо. А сможете ли вы отличить одну звезду от другой, если мы расскажем вам факты из их биографии? Попробуйте.