Полоцкие водители выстроили из машин на площади надпись I love Belarus

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 30 ноября устроили автомобильный флешмоб: почти из 50 машин составили надпись I love Belarus, сообщает gorod214.by.





Всего на площади Свободы собралось более 100 участников и зрителей на 60 автомобилях. Организаторы мероприятия — «АвтоМотоСообщество Полоцка и Новополоцка».













Это не первая подобная акция в Полоцке. Осенью местные автолюбители сделали из машин герб города , а накануне прошлого Нового года — елку.