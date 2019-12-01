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Полоцкие водители выстроили из машин на площади надпись I love Belarus
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 30 ноября устроили автомобильный флешмоб: почти из 50 машин составили надпись I love Belarus,
Всего на площади Свободы собралось более 100 участников и зрителей на 60 автомобилях. Организаторы мероприятия — «АвтоМотоСообщество Полоцка и Новополоцка».
Это не первая подобная акция в Полоцке. Осенью местные автолюбители сделали из машин
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Всего на площади Свободы собралось более 100 участников и зрителей на 60 автомобилях.
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