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Полоцкие водители выстроили из машин на площади надпись I love Belarus

02.12.2019 08:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 30 ноября устроили автомобильный флешмоб: почти из 50 машин составили надпись I love Belarus, сообщает gorod214.by.


Всего на площади Свободы собралось более 100 участников и зрителей на 60 автомобилях. Организаторы мероприятия — «АвтоМотоСообщество Полоцка и Новополоцка».




Это не первая подобная акция в Полоцке. Осенью местные автолюбители сделали из машин герб города, а накануне прошлого Нового года — елку.

 
 
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Всего на площади Свободы собралось более 100 участников и зрителей на 60 автомобилях.
 
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