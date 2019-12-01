ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«То ли на фронт ушел, то ли погиб, то ли спился». Мнение о том, почему мужчинам нужно идти в декрет

02.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш постоянный колумнист Александр Зантович в свойственной ему ироничной манере взялся порассуждать о декретном отпуске и мужчинах. Что из этого вышло, читайте на LADY.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

По статистике в декретный отпуск в нашей стране уходят только женщины. Почти. Один процент мужчин — по сути, статистическая погрешность. И то в основном это дедушки.

По законодательству уходом за ребенком может заниматься любой член семьи: мама, папа, бабушка, дядя, тетя… Но мужчины этой возможностью практически не пользуется.

И давайте начистоту: это не кажется странным. Напротив, все привыкли к тому, что у нас мужики не танцуют, не плачут и не занимаются детьми. Мужчина — он добытчик, охотник, защитник. А не все эти ваши подгузники, смеси и ортопеды.

Признаюсь, даже мне, азартному феминисту, идея пойти в декрет вместо жены не приходила в голову.

А между тем в мире двадцать пять стран, где мужчины не только имеют право получить отпуск для ухода за ребенком вместо супруги, а обязаны это сделать. В разных государствах все по-разному. Где-то день, где-то три месяца, а в Швеции — не менее трети всего срока взять должен именно отец.

Перекладывая этот опыт на наш культурный слой, вспоминаю вполне реальную историю о том, как счастливый молодой отец прибежал на работу (допустим, в свой токарный цех) и с восторгом начал проситься домой, к жене, которая вот только что родила ему сына. Он фонтанировал эмоциями и светился от счастья. Ну как можно отказать такому человеку? Начальник, конечно, отпустил. И уже в дверях новоиспеченный папа обернулся и спросил: «А когда обратно выходить-то?». Начальник мудро улыбнулся и ответил: «Не волнуйся. Ты скоро сам придешь!».

Ну в целом же так и есть! Маленькие дети способны самого брутального мачо испугать до чертиков. Они мелкие, они хрупкие, они какают, писают и плачут. Причем плачут по любому поводу, потому что других способов коммуникации еще не освоили. А когда мы слышим плач, нужно непременно что-то с этим сделать. А что делать — непонятно. Он хочет есть? У него газы? Ему холодно? Ему скучно?


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

И когда твоя женщина говорит тебе «отойди, ты ничего не понимаешь!», ты испаряешься с облегчением. Я пытался, меня прогнали, ну и ладно! Хотя мама точно так же может не знать, в чем дело и как быть. Но ты предполагаешь, что у неё есть это сакральное, доставшееся от бабок-повитух знание — материнский инстинкт. А он, знаете ли, у современных женщин не такой острый, как был в те времена, когда детей приносили в подоле с капустного поля.

В Швеции идея осознанного разнополого родительства очень сильна. Скандинавы считают, что нянчиться с младенчиком — не право пап, а целая обязанность. Развитие отцовского инстинкта стимулируют рублем. Ну или шведской кроной, не в этом суть. Если отец в декрете не был, то выплат лишаются оба. И знаете, вот этот шведский вариант принудительного отцовства, мне кажется, имеет изъяны. Получается обязаловка — как служба в армии. Отцовский призыв. Наверное, шведы здорово напиваются на проводах. Прекрасная белокурая секретарша в слезах обещает его дождаться. А в день отцов шведы купаются в холодных шведских фонтанах, бьют об головы бутылочки с молочной смесью и пристают к прохожим: «Ты в декрете был?».

Ну то есть идея все равно кажется странной. Хотя на самом деле вполне себе хороша.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Кто-то скажет, что в первые годы папа ребенку не особенно-то и нужен. Отчасти это правда. Никто не может заменить ребенку мать. Ни бабушка, ни няня, ни папа, даже если он навесит на себя накладную грудь и будет распылять вокруг женские гормоны из баллончика. Это биологический факт.

С другой стороны, самим женщинам мужик дома здорово нужен. Взять на себя те домашние хлопоты, на которые не остается ни времени, ни сил. Успокоить, когда у мамы опускаются руки от того, что она неидеальная мать и каждый день похож на предыдущий. Поиграть с новым человечком, в конце концов. Нет ничего круче для детеныша, чем сильный взрослый, который с тобой балуется. Восторг!

Поэтому вот мне кажется, правильно было бы отправлять в декрет не кого-то одного, а обоих сразу. И платить обоим какие-то нормальные деньги. Государство ли, наниматель — не важно. Ведь дети — наше будущее. Так давайте все позаботимся о том, чтобы оно было.

Опять же если в декрет будут уходить оба родителя, это лишит компании повода для сексизма и дискриминации. Я знаю примеры, когда мужчин берут на работу и продвигают охотнее, потому что они не уходят в декретный отпуск. И слышал о том, как наниматель прямо говорил будущей сотруднице, чтобы про декрет даже думать не смела.

А так все будут равны. Стал отцом — с полным правом и не теряя чувства собственного достоинства помахал всем ручкой.

— Где ваш генеральный директор? Мне нужно срочно с ним встретиться.

— Как, вы не слышали? Он на той неделе в декрет пошел. Девочка у него.

И папа с мамой вместе будут погружаться в этот прекрасный процесс родительства — слюни, пеленки, животики, истерики, ползунки, молочная отрыжка на волосах и одежде, отчаяние…


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Зато не будет как у одного моего знакомого.

Показываешь на маму:

— Кто это?

— Мама!

Показываешь на папу:

— А это кто?

— Дядя!

А если серьезно, с этим надо что-то делать. Эти четырнадцать дней, что папа вправе сейчас взять (пусть и за свой счет) — это первый шаг. И очень важный. Шаг к тому, чтобы наше отцовство постепенно становилось более осознанным.

Мы живем в деформированной реальности. Память поколений говорит нам, что отец — он всегда где-то. То ли на фронт ушел, то ли погиб, то ли спился. В крайнем случае много работает и поэтому очень устал, покормите его и больше не трогайте.

Отцы выпадают из воспитания. Нянчиться с младенцем — это не мужское дело. Водить в детский садик — не мужское дело. Школа не разговаривает с отцами. Все сообщения — матери. Все проблемы — матери. Ребенок болеет — тоже к маме. Как будто у нее есть медицинское образование.

А потом отец пытается взять сына на рыбалку и понимает, что не знает этого маленького человека. Связь между ними так никогда и не образовалась. Они чужие друг другу. Сын вырастет и будет в своей семье вести себя точно так же.


Фото: pixabay.com

Твоя семья — не только люди, для которых нужно добывать. Не только территория, которую нужно защищать.

Это эмоции, чувства, привязанность. Это дорогое, близкое, любимое. Это место, где всегда тепло, потому что свое тепло с радостью дарит каждый. Без тебя там будет не так, не то. Сколько бы машин и квартир ты ни купил и какое бы образование ни оплатил.

Вот что нужно понять отцам, мне кажется.

Может быть, тогда продавщицы, когда мы с женой вдвоем ходим по рынку, перестанут нам говорить «девочки».

Об авторе: постоянный колумнист LADY, писатель, банкир.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш постоянный колумнист Александр Зантович в свойственной ему ироничной манере взялся порассуждать о декретном отпуске и мужчинах. Что из этого вышло, читайте на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП под Москвой пострадали трое белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика