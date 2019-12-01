«То ли на фронт ушел, то ли погиб, то ли спился». Мнение о том, почему мужчинам нужно идти в декрет

Источник материала: Tut.by

Наш постоянный колумнист Александр Зантович в свойственной ему ироничной манере взялся порассуждать о декретном отпуске и мужчинах. Что из этого вышло, читайте на LADY.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

По статистике в декретный отпуск в нашей стране уходят только женщины. Почти. Один процент мужчин — по сути, статистическая погрешность. И то в основном это дедушки.

По законодательству уходом за ребенком может заниматься любой член семьи: мама, папа, бабушка, дядя, тетя… Но мужчины этой возможностью практически не пользуется.

И давайте начистоту: это не кажется странным. Напротив, все привыкли к тому, что у нас мужики не танцуют, не плачут и не занимаются детьми. Мужчина — он добытчик, охотник, защитник. А не все эти ваши подгузники, смеси и ортопеды.

Признаюсь, даже мне, азартному феминисту, идея пойти в декрет вместо жены не приходила в голову.

А между тем в мире двадцать пять стран, где мужчины не только имеют право получить отпуск для ухода за ребенком вместо супруги, а обязаны это сделать. В разных государствах все по-разному. Где-то день, где-то три месяца, а в Швеции — не менее трети всего срока взять должен именно отец.

Перекладывая этот опыт на наш культурный слой, вспоминаю вполне реальную историю о том, как счастливый молодой отец прибежал на работу (допустим, в свой токарный цех) и с восторгом начал проситься домой, к жене, которая вот только что родила ему сына. Он фонтанировал эмоциями и светился от счастья. Ну как можно отказать такому человеку? Начальник, конечно, отпустил. И уже в дверях новоиспеченный папа обернулся и спросил: «А когда обратно выходить-то?». Начальник мудро улыбнулся и ответил: «Не волнуйся. Ты скоро сам придешь!».

Ну в целом же так и есть! Маленькие дети способны самого брутального мачо испугать до чертиков. Они мелкие, они хрупкие, они какают, писают и плачут. Причем плачут по любому поводу, потому что других способов коммуникации еще не освоили. А когда мы слышим плач, нужно непременно что-то с этим сделать. А что делать — непонятно. Он хочет есть? У него газы? Ему холодно? Ему скучно?



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

И когда твоя женщина говорит тебе «отойди, ты ничего не понимаешь!», ты испаряешься с облегчением. Я пытался, меня прогнали, ну и ладно! Хотя мама точно так же может не знать, в чем дело и как быть. Но ты предполагаешь, что у неё есть это сакральное, доставшееся от бабок-повитух знание — материнский инстинкт. А он, знаете ли, у современных женщин не такой острый, как был в те времена, когда детей приносили в подоле с капустного поля.

В Швеции идея осознанного разнополого родительства очень сильна. Скандинавы считают, что нянчиться с младенчиком — не право пап, а целая обязанность. Развитие отцовского инстинкта стимулируют рублем. Ну или шведской кроной, не в этом суть. Если отец в декрете не был, то выплат лишаются оба. И знаете, вот этот шведский вариант принудительного отцовства, мне кажется, имеет изъяны. Получается обязаловка — как служба в армии. Отцовский призыв. Наверное, шведы здорово напиваются на проводах. Прекрасная белокурая секретарша в слезах обещает его дождаться. А в день отцов шведы купаются в холодных шведских фонтанах, бьют об головы бутылочки с молочной смесью и пристают к прохожим: «Ты в декрете был?».

Ну то есть идея все равно кажется странной. Хотя на самом деле вполне себе хороша.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Кто-то скажет, что в первые годы папа ребенку не особенно-то и нужен. Отчасти это правда. Никто не может заменить ребенку мать. Ни бабушка, ни няня, ни папа, даже если он навесит на себя накладную грудь и будет распылять вокруг женские гормоны из баллончика. Это биологический факт.

С другой стороны, самим женщинам мужик дома здорово нужен. Взять на себя те домашние хлопоты, на которые не остается ни времени, ни сил. Успокоить, когда у мамы опускаются руки от того, что она неидеальная мать и каждый день похож на предыдущий. Поиграть с новым человечком, в конце концов. Нет ничего круче для детеныша, чем сильный взрослый, который с тобой балуется. Восторг!

Поэтому вот мне кажется, правильно было бы отправлять в декрет не кого-то одного, а обоих сразу. И платить обоим какие-то нормальные деньги. Государство ли, наниматель — не важно. Ведь дети — наше будущее. Так давайте все позаботимся о том, чтобы оно было.

Опять же если в декрет будут уходить оба родителя, это лишит компании повода для сексизма и дискриминации. Я знаю примеры, когда мужчин берут на работу и продвигают охотнее, потому что они не уходят в декретный отпуск. И слышал о том, как наниматель прямо говорил будущей сотруднице, чтобы про декрет даже думать не смела.

А так все будут равны. Стал отцом — с полным правом и не теряя чувства собственного достоинства помахал всем ручкой.

— Где ваш генеральный директор? Мне нужно срочно с ним встретиться.

— Как, вы не слышали? Он на той неделе в декрет пошел. Девочка у него.

И папа с мамой вместе будут погружаться в этот прекрасный процесс родительства — слюни, пеленки, животики, истерики, ползунки, молочная отрыжка на волосах и одежде, отчаяние…



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Юлия Дедкова, TUT.BY

Зато не будет как у одного моего знакомого.

Показываешь на маму:

— Кто это?

— Мама!

Показываешь на папу:

— А это кто?

— Дядя!

А если серьезно, с этим надо что-то делать. Эти четырнадцать дней, что папа вправе сейчас взять (пусть и за свой счет) — это первый шаг. И очень важный. Шаг к тому, чтобы наше отцовство постепенно становилось более осознанным.

Мы живем в деформированной реальности. Память поколений говорит нам, что отец — он всегда где-то. То ли на фронт ушел, то ли погиб, то ли спился. В крайнем случае много работает и поэтому очень устал, покормите его и больше не трогайте.

Отцы выпадают из воспитания. Нянчиться с младенцем — это не мужское дело. Водить в детский садик — не мужское дело. Школа не разговаривает с отцами. Все сообщения — матери. Все проблемы — матери. Ребенок болеет — тоже к маме. Как будто у нее есть медицинское образование.

А потом отец пытается взять сына на рыбалку и понимает, что не знает этого маленького человека. Связь между ними так никогда и не образовалась. Они чужие друг другу. Сын вырастет и будет в своей семье вести себя точно так же.



Фото: pixabay.com

Твоя семья — не только люди, для которых нужно добывать. Не только территория, которую нужно защищать.

Это эмоции, чувства, привязанность. Это дорогое, близкое, любимое. Это место, где всегда тепло, потому что свое тепло с радостью дарит каждый. Без тебя там будет не так, не то. Сколько бы машин и квартир ты ни купил и какое бы образование ни оплатил.

Вот что нужно понять отцам, мне кажется.

Может быть, тогда продавщицы, когда мы с женой вдвоем ходим по рынку, перестанут нам говорить «девочки».

Об авторе: постоянный колумнист LADY, писатель, банкир. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.