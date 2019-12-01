Чем хорошо жить плохо? Почему люди неохотно расстаются с позицией жертвы

Источник материала: Tut.by

Чего лишаются женщины, которые верят, что «женская сила заключается в слабости»? И почему даже самые умные люди проживают всю жизнь в роли жертвы? О скрытых бонусах и стратегиях манипуляций рассказывает предприниматель и ментор по эффективным коммуникациям Роман Кубарьков .





Роль жертвы: вынужденная и добровольная

В случае с жертвами несчастных случаев, терактов и преступлений люди оказались не в то время и не в том месте. Поскольку речь идет о простых смертных, которые не могут управлять пространством, временем и волей других, говорить, что неправильное поведение притянуло беду, не только глупо, но еще и жестоко. На их месте может оказаться каждый, и об этом стоит вспоминать каждый раз, когда захочется поучать или стыдить тех, кому пришлось пережить трагедию.

Но есть категория людей, которая самостоятельно надевает на себя костюм жертвы и начинает проживать эту роль. Реальных страшных событий в их жизни при этом не происходит. Просто мироздание, родители или близкий человек не стремятся реализовать все желания. И не только не испытывают из-за этого вины, но еще и позволяют выражать недовольство и раздражение.

Посмотрите, сколько людей жалуется на отсутствие денег. Но сколько предприняло настоящие попытки, чтобы выбраться из нищеты? Сколько жалуется на начальство и отсутствие карьерного роста — но сколько вы знаете людей, которые на самом деле осознали проблему и начали выбираться из ситуации? Почему так происходит? Ведь многие из жертв — это люди с хорошо развитым интеллектом, высшим образованием и объективными достижениями.



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Дело в выгодах позиции жертвы и бонусах, которая она дает человеку. Таким все должны: государство, муж, дети, родители. Им постоянно мало, но при этом изменить ситуацию кардинально они не хотят. Ведь позиция жертвы дает немало бонусов, особенно если «злодей» оказался невротиком: на чувстве вины нет-нет да и выходит отжать что-то полезное, а хор сочувствующих гладит самооценку и заглушает совесть и проблески самоуважения.

Человек относится ко всему в мире, как любящей, готовой на все маме. И стоит лишь послать правильный запрос — всё желаемое сбудется. А если не сбудется — можно поныть, привлечь еще больше сочувствия (и постараться отжать не только желаемое, но и компенсацию за страдания).

Интересно, что с годами сил на нытье и роль бедняжки расходуется всё больше. «Амплуа» начинает засасывать и лишать ресурсов. Человек и рад перестать быть жертвой, но сил и личных опор давно нет. И там, где другие бодро достигают своих целей, помогая близким и делая мир лучше, жертвы утомляются еще до старта. Они видят контраст между доступными возможностями для себя и других людей, мотивация падает — и человек возвращается к привычной стратегии поведения. Получается замкнутый круг, выйти с течением времени всё сложнее.

Как распознать в себе жертву?

Случай с сапогами для внутренней навигации

Как появляется позиция жертвы и почему она прирастает к человеку? В основе этого лежит проблема с осознанностью и, как следствие, потеря ориентиров: где ты можешь свою жизнь улучшить и повлиять напрямую, а где — рычаги тебе недоступны и, чтобы получить желаемое, придётся просить.

Чем выше потребность и уровень стресса из-за нереализованного желания, тем сильнее растет бездна между "могу" и "хочу". Человек активнее раскачивает себя на эмоции, вовлекает в обсуждение знакомых, чтобы получить от них поддержку (если помочь делом они не могут), начинает раскачивать на эмоции еще и их. При этом посмотреть и реально оценить, что можно сделать самому, чтобы изменить ситуацию, личность не хочет — нужно, чтобы всё случилось по уже придуманному сценарию. И за чужой счёт.

Возьмем анекдотический случай с сапогами: у женщины прохудилась последняя пара зимней обуви, и она хочет получить новую от мужчины. Что обычно происходит в такой ситуации?

Сначала дама вздыхает и делится красивыми картинками — желаемого действия от мужчины нет. Потом мягко намекает — партнер делает вид, что не понял. Уровень напряжения в паре растет: мужчина чувствует манипуляцию, а у женщины растет раздражение, ведь «неужели я должна унижаться» или «всем подругам мужья покупают, а мой жмот». Дальше, если мужчина не срывается и не бежит покупать сапоги, женская убеждающая артиллерия тяжелеет, а ситуация финиширует истерикой, когда сил манипулировать больше нет. Из-за такой сильной эмоциональной вовлеченности в проблему женщина чувствует себя перевложившейся и поэтому нуждается в компенсации.



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Недавно на одном из своих тренингов я привел этот пример и обратился к аудитории с вопросом: «Кто из участников конфликта, с вашей точки зрения, ведет себя более зрело?» К моему удивлению, лишь единицы из зала ответили, что нездоровы оба: и женщина, которая, будучи взрослым и здоровым человеком, не в состоянии заработать себе на сапоги, и мужчина, который находится в отношениях, где им манипулируют. Большинство же ответивших распределилось между двумя вариантами: «виновата она, поскольку выбрала неправильный метод воздействия» и «виноват он, поскольку она хотела сапоги, сказала об этом, а он не купил». Если вы также склоняетесь к одному из последних вариантов, поздравляю — вы жертва.

Вопреки расхожему мнению, жертва — это не всегда забитый, робкий человек, который никак не может повлиять на обстоятельства. Это — тот, кто не хочет для решения ситуации сделать ничего из реально доступного спектра действий (или смириться, если сделать действительно ничего нельзя, осознав завышенную планку притязаний) и пытается получить желаемое чужими руками. Говоря о чужих руках, я подразумеваю не только мужей, на чьи деньги хочется купить сапоги, родителей или начальников, из которых хочется выбить одобрение, но и фатум, Бога или другие небесные силы, которые сжалятся над страдалицей.

Позиция жертвы — всегда о нежелании адекватно оценить планку притязаний

и решить свою проблему на 100% самостоятельно.

Как повела бы себя осознанная героиня истории с сапогами? Во-первых, у нее было бы несколько пар зимней обуви (на случай, если одна попадет в ремонт, выйти можно будет во второй). То есть человек изначально бы "прокачал" финансовую сферу, чтобы минимизировать возможное неудобство и повысить уровень комфорта. Позаботился бы о себе заранее. Идеальный вариант — если женщина сама заработала на необходимое количество обуви, чтобы иметь возможность подбирать ее под гардероб, настроение и случай.



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Но, допустим, сапоги одни, и те дышат на ладан. Взрослый человек, который голосует за равные с мужчинами права и возможности, молча выберет понравившуюся пару из моделей доступного ценового диапазона и купит ее себе самостоятельно. Она может ПОТОМ покрасоваться в обновке перед мужчиной или вообще не сказать ему ни слова (если деньги не взяты из общего бюджета). Ключевой момент: человек сам закрыл свою потребность и не унижался, чтобы вытянуть желаемое из партнера.

Но что если сапоги нужны, а денег нет? Буду краток: нет денег — нет новых сапог. Латайте старые или покупайте б/у. Отсутствие доступной возможности не дает права закрывать потребность ресурсами другого человека и тем более злиться, если он не бежит со всех ног решать ваши проблемы. Ищите возможность купить эти метафорические сапоги самостоятельно: возьмите подработку, продайте что-то из ненужных вещей, накопите. Снизьте планку притязаний до реальной, и вы никогда не будете тратить силы на то, чего получить не можете. Или можете, но ценой самоуважения.

Выбить или выпросить?

Две популярные стратегии манипуляций

У людей-жертв есть две стратегии коммуникации. Первая — это жалобно смотреть, вздыхать, намекать и просить. Одним словом, демонстративно страдать, пока вы не прогнетесь и не выполните поставленную задачу. Манипуляция далеко не всегда подразумевает открытую агрессию: гораздо проще навязать человеку чувство вины за тех «кого приручили». У многих людей этот комплекс мощный рычаг, и потому выдоить из них можно очень много. Правда, как только у виноватого случается прозрение, жертва получает волну негатива и пулей вылетает из отношений.

Нужно отметить, что герой, спасший жертву, особой благодарности не получает. Хорошо если дело обходится дежурным «спасибо». Гораздо чаще помощь воспринимают как выполненную вами обязанность и нечто, само собой разумеющееся. Более того, часто вы еще оказываетесь должны компенсацию за унижение, которое человек испытал, пусть даже не сумел его отрефлексировать. Ведь до просьбы или намека пришлось снизойти, потратить силы и время — то есть вложиться эмоционально, чтобы дать вам право помочь.

Вторая стратегия — брать причитающееся: кричать, скандалить, ставить ультиматум, заявлять о своем праве. Это уродливо искаженный принцип «Удача любит смелых». Она действительно любит смелых, но не стоит путать их с наглыми или истеричными. Сделать при этом человек ничего не может. Поэтому, возвращаясь к тем сапогам, я говорю мужчинам:

Когда жена обещает развестись, если вы не купите ей сапоги,

принимайте ее условия и… ничего не покупайте.

В 50% случаев она поймет, что манипулировать вами бесполезно. Придет сначала ярость из-за разоблачения (ведь вы поняли, что король голый и реально ничего сделать не может), потом испытает досаду (что даже развестись не может: зависит морально или материально, держат дети или ипотека) и затем — стремление загладить вину или компенсировать нанесенный ущерб. Любая система стремится к балансу, и семейные пары не исключение.

В остальных вариантах развод действительно может состояться. Но важно понимать, что если такое случилось, развестись с вами хотели давно и всего лишь искали легитимный повод. Бежать покупать сапоги ни в коем случае не стоит. Правильнее дать развод без лишних разговоров: высок шанс, что пыл человека, которого никто не собирается удерживать, охладится, и он предложит пересмотреть условия партнерства на более выгодных для вас условиях. А если нет… Стоит ли удерживать того, кто ценит сапоги больше, чем вас?



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Важно понимать, что ни первая, ни вторая стратегия не дают результата в долгосрочной перспективе. И чем дольше человек скандалит или ноет (или и то, и другое по очереди), тем сильнее отдаляются от него близкие. Те же, кто появился среди нового окружения, вообще стараются жертв близко к себе не подпускать. Люди инстинктивно тянутся к более успешным и сильным, от которых можно что-то получить. А нытик или скандалист не только выжмет все соки, но даже не скажет спасибо — поэтому ваши инстинкты будут кричать о том, чтобы держаться от такого человека подальше. Посмотрите, как начинает сбоить здоровый организм, когда вы принуждаете себя общаться с вредным для себя человеком. Может внезапно подняться температура, защемить нерв, потянуться мышца, заболеть горло — тело будет пытаться донести все то, чего разум пока понять или принять не в состоянии. Поэтому я советую тем, кто только начинает развивать в себе осознанность, внимательнее прислушиваться к физическому состоянию. Это первый шаг на пути к понимаю себя.

Как родители культивируют в детях роль жертвы

Моей старшей дочери исполнилось 16 лет. Я считаю, что в этом возрасте человек уже в состоянии отвечать за свои поступки и должен отдавать себе отчет. Поэтому, когда в ее жизни наступает конфликтная ситуация, я задаю один и тот же вопрос, который, признаюсь, часто ее раздражает:

«Что ты можешь сделать сейчас сама, чтобы исправить ситуацию?»

Как отец я всегда на ее стороне. И часто мне сложно сдержаться, чтобы не полезть в ее жизнь и не решить разом все проблемы с обидчиком. Нередко приходится останавливать себя волевым усилием, чтобы дать ребенку возможность принять на себя ответственность и развить самоуважение. То есть не прикидываться инвалидом или слабаком, а развиваться и наращивать объективную силу, чтобы не тянуть из других помощь, а быть полезным самому.



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Не нужно культивировать в девочках слабость и желание переложить ответственность за свою жизнь на мужчину. Мы живем в восхитительное время, когда женщина больше не является придатком и собственностью мужа. Все получить и заработать можно самой, благодаря своему интеллекту, талантам и навыкам. Не лишайте этого девочек, если хотите, чтобы они развивались и жили полной, счастливой жизнью, мечтали о глобальном и ставили высокие цели. Парням девушки не уступают ничем, и не надо унижать их, воспитывая как бесплатное приложение к мужу.

Другой крайностью в воспитании является посыл «ты звезда — остальные ничто». Если вы считаете, что у ребенка нет друзей, потому что он слишком хорош для доступного круга, или что учителя зарезают отметки, поскольку не в состоянии оценить гениальный потенциал чада — у меня плохие новости. Вам так страшно признаться себе, что ваш ребенок обычный и в чем-то менее успешный, чем его сверстники, что свою позицию жертвы и комплексы вы передаёте ему. В будущем такие дети будут не просить, а требовать и пытаться выбивать «положенное по праву рождения».

Я, к сожалению, вижу много подобных случаев, и, конечно, ничего ни агрессоры, ни попрошайки не получают. Разве что разочарования и агрессию. Ведь все лучшее достается не самому наглому или жалкому, а самому полезному и сильному. Именно эти качества нужно прокачивать в себе, чтобы никогда не осесть в добровольной позиции жертвы.