|
В Слуцком районе отметили 99-ую годовщину вооруженного восстания
Источник материала: Партизан
«Тем, что пошли умирать, чтобы жила Батьковщина», – такой была надпись на знамени с Погоней, которая стал главным лозунгом и главным символом слуцких повстанцев.
В ноябре-декабре 1920 года около 10 тысяч повстанцев больше месяца вели бои с силами Красной армии по всей Случчине, пишет
Некоторые из этих мест посетили активисты Консервативно-христианской партии – БНФ и их сторонники, чтобы почтить память героев-повстанцев – борцов за свободу и независимость Белорусской Народной Республики, – в 99-ю годовщину Слуцкого вооруженного восстания.
Празднование 99-й годовщины Слуцкого восстания завершилось митингом в Слуцке. В эти дни, когда вновь возник вопрос независимости Беларуси, организаторы памятной акции еще раз напомнили участникам и присутствующим о лозунге, под которым случчане подняли восстание: «Чтобы жила Батьковщина».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тем, что пошли умирать, чтобы жила Батьковщина», – такой была надпись на знамени с Погоней, которая стал главным лозунгом и главным символом слуцких повстанцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)