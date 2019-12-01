В Слуцком районе отметили 99-ую годовщину вооруженного восстания

belsat.eu Они боролись против большевистского гнета и за власть Белорусской Народной Республики. Грозово, Семежево, Вызна, Тимковичи, Копыль, Слуцк и другие города и поселки были местами боев. В ноябре-декабре 1920 года около 10 тысяч повстанцев больше месяца вели бои с силами Красной армии по всей Случчине, пишетОни боролись против большевистского гнета и за власть Белорусской Народной Республики. Грозово, Семежево, Вызна, Тимковичи, Копыль, Слуцк и другие города и поселки были местами боев.





Некоторые из этих мест посетили активисты Консервативно-христианской партии – БНФ и их сторонники, чтобы почтить память героев-повстанцев – борцов за свободу и независимость Белорусской Народной Республики, – в 99-ю годовщину Слуцкого вооруженного восстания.









Празднование 99-й годовщины Слуцкого восстания завершилось митингом в Слуцке. В эти дни, когда вновь возник вопрос независимости Беларуси, организаторы памятной акции еще раз напомнили участникам и присутствующим о лозунге, под которым случчане подняли восстание: «Чтобы жила Батьковщина».



