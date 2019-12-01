ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцком районе отметили 99-ую годовщину вооруженного восстания

02.12.2019 08:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Тем, что пошли умирать, чтобы жила Батьковщина», – такой была надпись на знамени с Погоней, которая стал главным лозунгом и главным символом слуцких повстанцев.

 В ноябре-декабре 1920 года около 10 тысяч повстанцев больше месяца вели бои с силами Красной армии по всей Случчине, пишет belsat.eu Они боролись против большевистского гнета и за власть Белорусской Народной Республики. Грозово, Семежево, Вызна, Тимковичи, Копыль, Слуцк и другие города и поселки были местами боев.

Некоторые из этих мест посетили активисты Консервативно-христианской партии – БНФ и их сторонники, чтобы почтить память героев-повстанцев – борцов за свободу и независимость Белорусской Народной Республики, – в 99-ю годовщину Слуцкого вооруженного восстания.


Празднование 99-й годовщины Слуцкого восстания завершилось митингом в Слуцке. В эти дни, когда вновь возник вопрос независимости Беларуси, организаторы памятной акции еще раз напомнили участникам и присутствующим о лозунге, под которым случчане подняли восстание: «Чтобы жила Батьковщина».
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тем, что пошли умирать, чтобы жила Батьковщина», – такой была надпись на знамени с Погоней, которая стал главным лозунгом и главным символом слуцких повстанцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не то Натали Портман, не то Кира Найтли. Тест: отличите ли вы одну актрису от другой?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика