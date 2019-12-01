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В ДТП под Москвой пострадали трое белорусов

02.12.2019 08:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В ДТП под Москвой пострадали трое белорусов
Фото из открытых источников

Автомобиль SEAT с номерами Брестской области столкнулся с грузовиком на Зеленом шоссе, в результате чего пострадали трое граждан Беларуси, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на группу в социальной сети.

Мимо проезжали двое мужчин на «Газели». Они остановились и вышли из авто, чтобы помочь. В этот момент их сбил «УАЗ» – оба скончались на месте.

Пострадавшие из SEAT попали в больницу. 

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Теги: Минск
 
 
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