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В ДТП под Москвой пострадали трое белорусов
02.12.2019 08:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Автомобиль SEAT с номерами Брестской области столкнулся с грузовиком на Зеленом шоссе, в результате чего пострадали трое граждан Беларуси,
Мимо проезжали двое мужчин на «Газели». Они остановились и вышли из авто, чтобы помочь. В этот момент их сбил «УАЗ» – оба скончались на месте.
Пострадавшие из SEAT попали в больницу.
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Авария произошла в районе городского поселения Горки Ленинские.
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