В ДТП под Москвой пострадали трое белорусов

Автомобиль SEAT с номерами Брестской области столкнулся с грузовиком на Зеленом шоссе, в результате чего пострадали трое граждан Беларуси, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на группу в социальной сети.

Мимо проезжали двое мужчин на «Газели». Они остановились и вышли из авто, чтобы помочь. В этот момент их сбил «УАЗ» – оба скончались на месте.