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Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на декабрь
02.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Разведение наплавного моста планируется 3, 5, 10 и 12 декабря.
По информации
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