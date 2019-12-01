Стал известен график разведения наплавного моста через Пину на декабрь



Открытую для движения автотранспорта 19 апреля 2019 года временную переправу продолжат разводить для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта. Делать это будут, как и планировалось, по ночам с 2.00 до 4.00.

Разведение наплавного моста планируется 3, 5, 10 и 12 декабря.