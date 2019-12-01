ГАИ проверит состояние шин на автомобилях

Источник материала: Аргументы и факты

Акция, сообщают «Минск-Новости», направлена на предупреждение ДТП в зимний период, в том числе случившихся из-за установки на авто неподходящей для сезона резины.

Согласно правилам ПДД, с 1 декабря по 1 марта на участвующих в дорожном движении ТС должны быть установлены зимние шины, причем на всех колесах, а не только на ведущих.