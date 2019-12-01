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ГАИ проверит состояние шин на автомобилях

02.12.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ проверит состояние шин на автомобилях
Фото из открытых источников

Акция, сообщают «Минск-Новости», направлена на предупреждение ДТП в зимний период, в том числе случившихся из-за установки на авто неподходящей для сезона резины.

Согласно правилам ПДД, с 1 декабря по 1 марта на участвующих в дорожном движении ТС должны быть установлены зимние шины, причем на всех колесах, а не только на ведущих.

Остаточная высота рисунка протектора не должна быть меньше 4 мм. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. 

ГАИ проверит состояние шин на автомобилях
Сколько сезонов подряд можно ездить на зимних шинах?
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Теги: Минск
 
 
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С 1 по 4 декабря Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!».
 
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