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Глава Минфина рассказал, как будут расти зарплаты и пенсии в будущем году
02.12.2019 09:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: newsbel.by
Целевой показатель для зарплаты бюджетников – 80% от средней зарплаты по стране – пока не достигнут из-за Минска. В столице это соотношение гораздо ниже.
Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович в интервью
Выйти на прогнозируемое соотношение в этом году не позволил ускоренный рост средней зарплаты по стране. «Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике», - заверил министр.
Максим Ермолович подчеркнул, что правительство закладывает «опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг».
Что касается пенсий, то в будущем году правительство рассчитывает выйти на запланированный показатель: средняя пенсия по стране должна достигнуть 40% средней зарплаты. Министр рассказал, что на следующий год предусмотрен «беспрецедентный» объем средств на поддержку Фонда социальной защиты. «Почти 2 миллиарда рублей будет направлено фонду на реализацию всего мандата расходов. В том числе около миллиарда – на сбалансированность выплат трудовых пенсий», - пояснил министр.
По поводу конкретных сроков повышения пенсий окончательного решения правительства пока нет. План, по которому будет производится это повышение, планируется представить президенту до конца текущего года.
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Целевой показатель для зарплаты бюджетников – 80% от средней зарплаты по стране – пока не достигнут из-за Минска. В столице это соотношение гораздо ниже.
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