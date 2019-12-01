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Глава Минфина рассказал, как будут расти зарплаты и пенсии в будущем году

02.12.2019 09:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава Минфина рассказал, как будут расти зарплаты и пенсии в будущем году

фото: newsbel.by

Целевой показатель для зарплаты бюджетников – 80% от средней зарплаты по стране – пока не достигнут из-за Минска. В столице это соотношение гораздо ниже.

Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович в интервью СТВ. По словам чиновника, к концу нынешнего года планка в 78-79% в целом по стране будет достигнута. По многим областям, пояснил Ермолович, этот показатель уже даже выше 80%. Однако в Минске соотношение значительно ниже, что в целом влияет на общий показатель по стране.

Выйти на прогнозируемое соотношение в этом году не позволил ускоренный рост средней зарплаты по стране. «Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике», - заверил министр.

Максим Ермолович подчеркнул, что правительство закладывает «опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг».

Что касается пенсий, то в будущем году правительство рассчитывает выйти на запланированный показатель: средняя пенсия по стране должна достигнуть 40% средней зарплаты. Министр рассказал, что на следующий год предусмотрен «беспрецедентный» объем средств на поддержку Фонда социальной защиты. «Почти 2 миллиарда рублей будет направлено фонду на реализацию всего мандата расходов. В том числе около миллиарда – на сбалансированность выплат трудовых пенсий», - пояснил министр.

По поводу конкретных сроков повышения пенсий окончательного решения правительства пока нет. План, по которому будет производится это повышение, планируется представить президенту до конца текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Целевой показатель для зарплаты бюджетников – 80% от средней зарплаты по стране – пока не достигнут из-за Минска. В столице это соотношение гораздо ниже.
 
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