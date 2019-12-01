Франция выступила против обязательной покупки американского оружия

Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на Journal du Dimanche.





"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона 5-й статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", — заявила политик.







