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Франция выступила против обязательной покупки американского оружия

02.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения своего производства, объясняя это атлантической солидарностью, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

 Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на Journal du Dimanche.

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона 5-й статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", — заявила политик.


Парли добавила, что Европе необходимо создавать собственные военные инструменты, которые будут соответствовать "ее экономической и политической мощи". По ее словам, Североатлантический альянс никогда не станет инструментом суверенитета ЕС. При этом министр отметила, что "суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга", пишет ru.oxu.az
 
 
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США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения своего производства, объясняя это атлантической солидарностью, заявила глава Минобороны Франции Флоранс...
 
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