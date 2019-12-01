Основной инстинкт: мать, находящаяся в коме, услышала крик дочери и прижала ее к груди

"Лента.ру " со ссылкой на издание The Sun. Об этом сообщает" со ссылкой на издание The Sun.





42-летняя Мария Лаура Феррейра (Maria Laura Ferreyra) попала в больницу после того, как на нее напал грабитель, когда она остановилась на своем мотоцикле. При падении она ударилась головой о землю и впала в кому.





После того, как аргентинка месяц провела в вегетативном состоянии, врачи сообщили семье, что она, скорее всего, скоро умрет, и даже предложили им пожертвовать ее органы в пользу больных, нуждающихся в пересадке. Муж Феррейры Мартин Дельгадо (Martin Delgado) заявил, что несмотря на мрачные прогнозы, уверен в том, что его жена проснется.













В субботу, 23 ноября, Дегальдо принес их младшую двухлетнюю дочь к матери в больницу. Девочка захныкала, как она обычно делала, когда была голодна. Феррейра неожиданно сбросила свой халат и дала ей грудь.









Дельгадо рассказал, что все очевидцы плакали, видя, как мать и дочь обнимают друг друга. По словам мужчины, Феррейра дотрагивалась до дочери так, как она это делала до происшествия. Тем не менее, женщина до сих пор не приходит в сознание и не реагирует на слова родных.





"Мы надеемся, что справедливость восторжествует, ведь трое детей ждут ее и очень страдают", - сказал мужчина.



