Бедный и еще беднее: почему регионы все больше отстают от Минска

пише т Завтра твоей страны. Регионы так и не оправились от экономического удара − кризис там продолжается до сих пор. Как их поддержать, обсудили участники «Форума новых людей». Кризис 2015-2016 годов больше всего ударил по бедным слоям населения, затормозил рост проблемных регионов, еще дальше отодвинув их по уровню жизни от столицы и крупных белорусских городов,т Завтра твоей страны. Регионы так и не оправились от экономического удара − кризис там продолжается до сих пор. Как их поддержать, обсудили участники «Форума новых людей».





Во время последнего кризиса государство постаралось поддержать не социально уязвимые группы населения, которым из-за падения доходов пришлось экономить на еде, или самые проблемные регионы, не способные наполнять свой бюджет – оно закрывало госфинансами недоработки госпредприятий, говорит экономист Сергей Чалый.





− У государства хватило денег только на поддержку госпредприятий, на что было потрачено 1,5 миллиарда долларов за 2015 и первые месяцы 2016 года. И вся тяжесть стабилизации экономики легла на частный сектор. Это привело к тому, что сократились частные сбережения, бизнес был вынужден сокращать инвестиции, − отмечает Сергей Чалый.









В результате уменьшения объемов вложений бизнеса снизилась занятость и упали зарплаты. Все это вместе увеличило разрыв между регионами. Разница между самым богатым и самым бедным – в 2,4 раза.





Хуже всего то, что накопившиеся проблемы образуют кольцо.





− Если у вас нет нормальных рабочих мест, у вас нет и достаточного уровня доходов домашних хозяйств, нет высокого спроса и, соответственно, бизнесу нет смысла приходить в этот регион, − комментирует экономист.





Эксперт обозначил, что маленькие регионы столкнулись с оттоком трудоспособного населения, а из более крупных активно стали уезжать на обучение в центр или в другие государства выпускники школ. Официальная статистика трудовой миграции показывает количество уезжающих на заработки до 2014 года до 10 тысяч человек в год, а после 2015-го – не меньше 15 тысяч.

Без частного бизнеса сельская местность продолжит вымирать

Выживание белорусской деревни зависит от сельского хозяйства. Но белорусский аграрный сектор, который до сих пор следует модели советских колхозов, не приспособлен даже для минимально эффективного функционирования. Вместо ориентации на спрос и законы рынка колхозы следуют многолетним традициям, вместо конкуренции – выполняют спущенные сверху планы, вместо оптимизации процессов – ждут новых вливаний из бюджета.





Параллельно частные фермерские хозяйства и компании играют в агросекторе роль заплаток – им позволено включаться в процессы производства только там, где госсектор не справляется, где в цепочке сотрудничающих госпредприятий образуется дыра.









Передай государство, как обещало, кооперативы и колхозы в руки частных собственников, часть из них можно было бы спасти. А вместо закрывшихся появлялись бы фермерские хозяйства. А если бы фермеры честно конкурировали с колхозами за право получить господдержку, а в идеале и условия налогообложения у сельской местности были, как у Парка высоких технологий, это помогло бы вернуть сельское хозяйство «из мира ходячих мертвецов в экономическую реальность», считает предприниматель Николай Лысенков.





Пока же частникам в сельском хозяйстве остается работать не благодаря, а вопреки созданным условиям.





− Например, фермерское хозяйство «Сула» в Столбцовском районе – крупнейший производитель картофеля в Беларуси – выращивает немецкие сорта, работает на немецкой технике и использует немецкие средства защиты растений, потому что с немцами легче и безопасней договориться, чем с белорусским государством, − говорит предприниматель.

Как спасти регионы и сэкономить миллиарды долларов?

Список ожидающих решения проблем, которые загоняют регионы в депрессию, длинный. Но рецепт для их излечения есть. Эксперты считают, что достаточно для начала провести децентрализацию − как структур власти, так и финансовой системы.





Реальное местное самоуправление и оптимизация распределения финансовых ресурсов с упором на их локальность дали экономию до 30% бюджета страны, считает юрист, эксперт Фонда имени Льва Сапеги Андрей Завадский.





Речь идет о миллиардах: третья часть от расходов бюджета 2020 года – это около 12 миллиардов рублей.





Юрист подчеркивает, что многие регионы бедны не потому, что там люди не хотят работать и не платят налоги, а потому, что собранные в бюджет средства уходят в центр и перераспределяются.





− Взять окружение Минска. Огромное количество жителей этих районов работает в Минске, и подоходный налог, который у них взимается, остается по месту работы, а не по месту проживания. И возвращаясь после работы домой, они ничего не привозят в местный бюджет, − подчеркивает Андрей Завадский.





В итоге часть населенных пунктов не заинтересована повышать доходность бюджета, потому что им от этого жить лучше не станет, а другие, без особых усилий много лет получая трансферы в местную казну, не приучены искать пути развития и привлечения инвестиций.









Некоторые украинские регионы, ставшие участниками процесса децентрализации, уже выработали свои рецепты привлечения сторонних ресурсов на тот случай, когда бюджета не хватает на все задуманные преобразования. Тогда-то многие и оценили силу частного бизнеса. Чтобы население уверенней шло в бизнес, появился онлайн-ресурс, который пошагово рассказывает о процедурах открытия бизнеса, особенностях налогообложения, возможных льготы и другой поддержке. Благодаря этому люди, которые хотят открыть свое дело, тратят на бюрократию меньше времени, ясно понимают, на что идут, знают, что от них ждет государство и какие создает условия.





Значимым для повышения отчетности чиновников, прозрачности расходов государства, привлечения граждан в процессы принятия решений и их активности стал бюджет участия – жители города или района решают, на что потратить порядка 1% бюджета. Для этого проводят конкурс проектов, разработанных местными жителями, население за них голосует, и победившие проекты реализуются за средства из бюджета, рассказывает консультант по развитию малого и среднего бизнеса в регионах (Украина) Юрий Вдовенко.





Украина может быть примером того, как провести децентрализацию, не допустить самых распространенных ошибок, подготовить местные власти и население.



