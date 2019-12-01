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В Китае вводят обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

02.12.2019 09:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица.


Фото: freestocks.org / Unsplash

О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах). Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

К примеру, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило, по словам министерства промышленности и информации, призвано усилить эту систему.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Китай считается мировым лидером в этой области.

Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив — усиление контроля над всякой активностью населения.

«Они пытаются повесить табличку на каждого», — считает эксперт.

Пользователи обеспокоены

Китайские СМИ уделяют нововведению мало внимания. Но сотни пользователей китайских соцсетей выразили озабоченность тем, что власти собирают все больше данных о них.

«Постоянное наблюдение за людьми усиливается, — написал пользователь на платформе микроблогов Sina Weibo. — Чего они боятся?»

Многие жалуются на многочисленные утечки персональных данных. По их словам, им звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

«Раньше жулики могли узнать твое имя, а теперь смогут узнать и как я выгляжу», — этот пост собрал больше тысячи лайков.

«Новое правило вводят без согласия публики», — сетует еще один пользователь.

Есть и такие, кто философски замечает, что это технологический прогресс, и ничего тут не поделаешь.

Китайские власти давно цензурируют интернет, удаляя и блокируя информацию, которую, по их мнению, гражданам знать и обсуждать не следует.

«Страна видеокамер»

Современный Китай называют «страной видеокамер», Они повсюду. В 2017 году их насчитывалось 170 миллионов, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 миллионов.

Тогда же должно завершиться создание всеохватывающей базы данных, содержащей налоговую и прочую информацию о каждом жителе страны.

Власти и СМИ превозносят технологию распознавания лиц как эффективное средство борьбы с преступностью. В прошлом году в местной прессе широко освещался случай, когда благодаря ей полиция смогла задержать подозреваемого злоумышленника на концерте среди толпы в 60 тысяч человек.

В провинции Синьцзян, где свыше миллиона мусульман-уйгуров подвергаются принудительному «перевоспитанию», видеокамеры специально настроены так, чтобы выделять в людском потоке обладателей уйгурской внешности, писала в начале 2019 года «Нью-Йорк таймс».

Одновременно сканирование лиц все шире входит в быт, в частности, для платежей в магазинах.

Многие, однако, расценивают это как чрезмерное вмешательство в частную жизнь.

В прошлом году один университетский преподаватель вызвал широкую общественную дискуссию, оспорив в суде решение администрации природного парка сделать сканирование лиц обязательным для посетителей.

В сентябре правительство признало необходимым ограничить и упорядочить использование соответствующих технологий в учебных заведениях, когда выяснилось, что школьное начальство таким образом контролирует посещаемость занятий и поведение учеников.

Недовольство повсеместным внедрением технологий распознавания лиц в Китае растет, говорит Джеффри Дин. Пока опасения вызывает главным образом возможность кражи данных и разных коммерческих злоупотреблений, но критике начинает подвергаться и правительство.

 
 
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По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.
 
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