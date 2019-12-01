В Минфине рассказали, как будут расти зарплаты бюджетников

«То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране», - рассказал глава ведомства телеканалу СТВ.
Если рассчитать по году, Беларусь выйдет на уровень 78-79% в среднем на конец текущего года.
«Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике».