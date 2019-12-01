В Минфине рассказали, как будут расти зарплаты бюджетников

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«То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране», - рассказал глава ведомства телеканалу СТВ.

Если рассчитать по году, Беларусь выйдет на уровень 78-79% в среднем на конец текущего года.