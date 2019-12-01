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В Минфине рассказали, как будут расти зарплаты бюджетников

02.12.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минфине рассказали, как будут расти зарплаты бюджетников
shutterstock.com

«То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране», - рассказал глава ведомства телеканалу СТВ.

Если рассчитать по году, Беларусь выйдет на уровень 78-79% в среднем на конец текущего года.

«Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике». 

В Минфине рассказали, как будут расти зарплаты бюджетников
В Беларуси средняя зарплата в октябре составила чуть более 1,1 тыс. рублей
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Теги: Минск
 
 
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По словам главы Министерства финансов Максима Ермоловича, Беларусь приближается к показателю в 80% средней заработной платы для работников бюджетной сферы на...
 
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