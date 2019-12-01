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В Киеве обстрелян автомобиль бывшего зампреда правления «Нафтогаза». Погиб ребенок

02.12.2019 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Киеве обстрелян автомобиль бывшего зампреда правления «Нафтогаза». Погиб ребенок

фото: rbk.ru

Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему ресторана Mario.

Range Rover Вячеслава Соболева, депутата областного совета от партии «Европейская солидарность», бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза», подвергся обстрелу 1 декабря около 17 часов, сообщает РБК. Инцидент произошел на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, где расположен принадлежащий депутату ресторан Mario.

Мишенью преступника был сам Соболев, но он остался жив. Пуля попала в 3-летнего сына депутата. Мальчик умер в машине скорой помощи.

 
 
 
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Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему...
 
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