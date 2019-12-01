Источник материала: Ежедневник



фото: rbk.ru

Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему ресторана Mario.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Киеве обстрелян автомобиль бывшего зампреда правления «Нафтогаза». Погиб ребенок Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему...

Range Rover Вячеслава Соболева, депутата областного совета от партии «Европейская солидарность», бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза», подвергся обстрелу 1 декабря около 17 часов, сообщаетК. Инцидент произошел на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, где расположен принадлежащий депутату ресторан Mario.Мишенью преступника был сам Соболев, но он остался жив. Пуля попала в 3-летнего сына депутата. Мальчик умер в машине скорой помощи.