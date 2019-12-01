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В Киеве обстрелян автомобиль бывшего зампреда правления «Нафтогаза». Погиб ребенок
02.12.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему ресторана Mario.Range Rover Вячеслава Соболева, депутата областного совета от партии «Европейская солидарность», бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза», подвергся обстрелу 1 декабря около 17 часов, сообщает
Мишенью преступника был сам Соболев, но он остался жив. Пуля попала в 3-летнего сына депутата. Мальчик умер в машине скорой помощи.
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Сам бизнесмен остался жив, жертвой нападения стал его 3-летний сын. Иномарка бизнесмена была обстреляна в центре украинской столицы возле принадлежащего ему...
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