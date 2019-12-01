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Новые ориентиры в работе милиции? Останавливать крупные поставки, а не ловить наркоманов

02.12.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция будет работать по-новому.


Юрий Караев возглавил МВД Беларуси летом 2019 года. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum

Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ рассказал, что он считает главным показателем хорошей работы милиции, пишет Белсат.

Сейчас дорабатывается инструкция, предусматривющая балльную оценку служебной деятельности на основании серьезности остановленных правонарушений. Министр отметил, что его не волнует количество административно задержанных пешеходов, которые «не так перешли дорогу».


«Меня волнует первое: отсутствие жалоб на вас, что кто-то вел себя грубо, нетактично», – сказал он.

Например, в борьбе с наркотиками баллы должны начисляться тому, «кто взял крупную партию (с ее весом или стоимостью определимся), а не несколько наркоманов, которые сами для себя приобрели». По мнению Караева, милиционеры должны гоняться «не за мелкими сбытчиками, а за теми, кто поставляет, чтобы перекрыть эту трубу в самом широком ее месте».

Министр подчеркнул, что нужно четко разделять тех, кто создает нарколаборатории и привозит наркотики в страну от тех, кто однажды споткнулся.
 
 
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