Новые ориентиры в работе милиции? Останавливать крупные поставки, а не ловить наркоманов





Юрий Караев возглавил МВД Беларуси летом 2019 года. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum





Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ рассказал, что он считает главным показателем хорошей работы милиции, пишет Белсат. Министр внутренних делв эфире телеканала ОНТ рассказал, что он считает главным показателем хорошей работы милиции,Белсат.





Сейчас дорабатывается инструкция, предусматривющая балльную оценку служебной деятельности на основании серьезности остановленных правонарушений. Министр отметил, что его не волнует количество административно задержанных пешеходов, которые «не так перешли дорогу».









«Меня волнует первое: отсутствие жалоб на вас, что кто-то вел себя грубо, нетактично», – сказал он.





Например, в борьбе с наркотиками баллы должны начисляться тому, «кто взял крупную партию (с ее весом или стоимостью определимся), а не несколько наркоманов, которые сами для себя приобрели». По мнению Караева, милиционеры должны гоняться «не за мелкими сбытчиками, а за теми, кто поставляет, чтобы перекрыть эту трубу в самом широком ее месте».





Министр подчеркнул, что нужно четко разделять тех, кто создает нарколаборатории и привозит наркотики в страну от тех, кто однажды споткнулся.







