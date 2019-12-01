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Футбол. Голкипер Сергей Игнатович покидает минское "Динамо"

02.12.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь Сергей Игнатович, в связи с истечением срока контракта, покидает минское "Динамо", сообщили в пресс-службе ФК.

Там напомнили, что Игнатович перешёл в "Динамо-Минск" из могилевского СДЮШОР-7 в 2009 году. Дебютировал за наш клуб в 2012 году, в кубковом матче против пинской "Волны". В 2014-м году голкипер дебютировал в групповом этапе Лиги Европы. За период выступления в основном составе Сергей провёл 74 матча.

"Сергей Игнатович не раз доказывал решительность и уверенность в своих действиях на футбольном поле. За плечами голкипера 35 "сухих" матчей. Своей надежной игрой футболист неоднократно спасал команду, за что обратил на себя внимание многих болельщиков, неоднократно получал награды как лучший игрок месяца", - отметили в пресс-службе.

"ФК "Динамо-Минск" искренне благодарит Сергея за те 10 лет, что он провёл в составе команды, и за его вклад в результаты клуба. Желаем удачи и успехов в дальнейшем продолжении карьеры. Спасибо, Сергей!", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь Сергей Игнатович, в связи с истечением срока контракта, покидает минское "Динамо", сообщили в пресс-службе ФК.
 
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