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Фотофакт: Белыничские березы пленили жюри британского фотоконкурса

02.12.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Снимок Михаила Копычко из Могилева занял общее второе место на фотоконкурсе Британского экологического общества под названием Capturing Ecology – «Снимая экологию».


 «Осенняя текстура». Фото: Михаил Копычко

Такой чести удостоилась работа могилевчанина «Осенняя текстура», изображающая березовый лес. Как рассказал Михаил belmir.by, фото было сделано в октябре 2018 года в Белыничском районе. Использовалась камера Canon EOS 5D Mark II и объектив Canon 70-200 mm F/4.

– Удивился, когда повстречал в Беларуси чистый березовый лес с такой высокой плотностью деревьев. В нашей стране больше не встречал подобных мест. Обычно увидеть такие островки березовых участков можно в России, – пояснил фотограф.

По словам Михаила, данное фото было отправлено в номинацию Individuals and Populations – «Индивидуумы и популяции». Всего же он подал шесть снимков в трех номинациях и около месяца назад получил уведомление по почте о том, что стал призером.


Михаил Копычко. Фото: facebook.com/mihail.kopychko

Конкурс Capturing Ecology проводится Британским экологическим обществом ежегодно. В этот раз работы принимались до 28 сентября в шести категориях. Жюри состояло из шести профессиональных фотографов.

Общее первое место завоевал снимок Роберто Гарсиа Роа, научного сотрудника Университета Валенсии в Испании. На нем он запечатлел древесного мадагаскарского удава.

Фото победителей конкурса будут выставлены в декабре 2019-го на ежегодной конференции Британского экологического общества в Белфасте, а в феврале 2020-го – в Ольстерском музее. Они также попадут в издаваемый обществом журнал The Niche.

Напомним, в этом году Михаил Копычко также стал победителем конкурса Scientist At Work («Ученый за работой»), который проводил один из самых авторитетных научных журналов мира Nature.

Для справки. Британское экологическое общество (British Ecological Society, BES) – старейшее  в мире экологическое общество, созданное в 1913 году для поддержки исследований и образования в области экологии.
 
Теги: Могилев
 
 
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Снимок Михаила Копычко из Могилева занял общее второе место на фотоконкурсе Британского экологического общества под названием Capturing Ecology – «Снимая экологию».
 
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